Uradno: Matjaž Kopitar se vrača na selektorsko mesto

"Zadnja sezona je bila prva, da smo jo izpeljali tako, da je imela rep in glavo. Upam, da bodo stvari tako potekale naprej. Želim, da bi končno enkrat le obstali med elito in pa seveda novo hokejsko dvorano," je po dodeljenem tretjem predsedniškem mandatu v Hokejski zvezi Slovenije o prihodnosti razmišljal Matjaž Rakovec, ki si je kot eno prvih nalog zadal imenovanje novega selektorja članske reprezentance. Dan po skupščini so pri HZS sporočili, da so dosegli načelni dogovor z novim, starim selektorjem Matjažem Kopitarjem. Pogodbo bodo podpisali v začetku julija, ko se Kopitar vrne iz ZDA.

Rakovec se je s sodelavci že pred časom lotil iskanja naslednika selektorja Karija Savolainena. Našli so ga v nekdanjem selektorju Matjažu Kopitarju, ki je imel veliko podporo strokovnega sveta, prav tako so si za njegovo vrnitev prizadevali tudi hokejisti. Dan po skupščini so pri HZS potrdili, da so z 52-letnim Kopitarjem dosegli načelni dogovor o sodelovanju. Zaradi njegove odsotnosti v prihodnjih tednih bodo pogodbo podpisali v začetku julija.

Matjaž Kopitar se po treh letih vrača na selektorsko mesto. Foto: Vid Ponikvar

Prvi večji tekmovalni zalogaj ga s člansko reprezentanco, ki je aprila na Madžarskem neuspešno naskakovala preboj v elitno divizijo, čaka aprila 2019 na SP drugega razreda. Slovenci bodo igrali v Astani, njihovi nasprotniki bodo gostitelj Kazahstan, Belorusija, Madžarska, Južna Koreja in Litva.

Vrača se po treh letih Kopitar je selektorsko taktirko v rokah držal med decembrom 2010 in majem 2015. Zadnjič je izbrano vrsto vodil na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Ostravi (2015), ko mu z varovanci ni uspelo obstati med elito. Največji uspeh z risi je dosegel leta 2014 na olimpijskih igrah v Sočiju, kjer so končali na sedmem mestu. Trikrat jih je vodil na svetovnem prvenstvu elitne divizije, a pod njegovim vodstvom nikoli niso obstali med reprezentančno smetano. To jim je do zdaj uspelo le dvakrat.

Naredili veliko, a veliko jih še čaka

Volilni del torkove redne skupščine Hokejske zveze Slovenije (HZS) je bil le formalnost. Predsednik HZS Matjaž Rakovec, ki je na tem mestu od oktobra 2010, ni imel protikandidata. Člani z glasovalno pravico (vseh je 26) so ga v tretje štiriletno predsedniško obdobje pospremili s 23 glasovi, od navzočih se je vzdržal le Rudi Hiti.

"Mislim, da smo v teh letih veliko naredili, veliko pa moramo še narediti. Želja je, da bi se nam končno enkrat le uspelo obdržati v elitni diviziji in pa seveda nova hokejska dvorana. Vse preostalo teče ustaljeno. Reprezentančni programi se izpolnjujejo, ligaška tekmovanja prav tako, z alpsko ligo in ligo IHL ter vpletenim državnim prvenstvom v to strukturo. Mislim, da smo lani dosegli lep rezultat in bomo to samo nadaljevali. Zadnja sezona je bila prva, da smo jo izpeljali tako, da je imela rep in glavo. Upam, da bo tako tudi naprej," meni Rakovec.

Spremenjen sanacijski načrt: slika res ni najlepša, a …

Negativni društveni sklad (885 tisoč evrov) naj bi se vsako leto zniževal za od 20 tisoč do 30 tisoč evrov. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav je še pred dvema letoma na skupščini dejal, da naj bi bil sanacijski načrt pokrit do leta 2023, je jasno, da ne bo tako. Negativni društveni sklad se je v zadnjem letu zmanjšal za okoli 30 tisoč evrov in znaša slabih 886 tisoč evrov.

Od leta 2011 se je minus po predsednikovih ocenah znižal za okoli polovico, v tem obdobju pa so za pomoč klubom namenili okoli pol milijona evrov.

"Moj predlog sanacijski ekipi je, da minus letno znižujemo za od 20 tisoč do 30 tisoč evrov. Slika res ni videti najlepše, saj to pomeni 40 let, a dejansko mi težav z likvidnostjo nimamo," je o sanacijskem načrtu razlagal sedmi sili in dodal, da pri HZS v zadnjem letu niso dosegli načrtovanega dobička v višini 120 tisoč evrov, saj so tri četrtine tega zneska namenili pomoči slovenskim klubom. Pomagali jim bodo tudi v prihodnje.

"Mislim, da bo tako tudi v bodoče. Načrt je podoben tudi za prihodnjo sezono. Res da bo financ malo manj, saj ni olimpijskih iger, ampak potem se začne že olimpijski cikel, kvalifikacije, za katere se še ne ve točno, kako bodo potekale, pa seveda svetovno prvenstvo."

Zastareli pravilniki Rakovec si želi, da bi zastareli pravilniki dobili novo podobo, a ob tem izpostavlja, "da položaj ne na politični ne na športni sferi ni zrel, da bi drastično spremenili te pravilnike in izenačili vse športne panoge". Na skupščini so padle opazke in kritike na slab status hokeja v državi in majhno pomoč te (168 tisoč evrov na leto od pristojnega ministrstva ter 75 tisoč prek Fundacije za šport). Kako si bodo na HZS prizadevali, da bi dvignili številke na vseh ravneh? "Dejansko je to nemogoče. Kot sem že večkrat poudaril, se izgovarjajo na veljavne pravilnike, ki so bili oblikovani leta 1991, pozneje pa le malce modificirani. A od takrat so nastopili novi časi. Če je kolektivni šport pred krizo 2008 dobil ogromno sponzorskega denarja in se morda nismo zanimali toliko za denar države in Fundacije za šport, so se stvari po krizi drastično spremenile. Podjetja so bolj usmerjena v dobiček. Veliko podjetij je v tujih rokah, katerih sponzorstvo slovenskega športa ne zanima toliko. Nenadoma smo tudi kolektivni športi pristali na podobni ravni, kot je individualni šport. S tem da ima individualni šport glede na veljavne pravilnike boljši štartni položaj. Ko se je sprejemal nov zakon za šport, smo poslali naše predloge, tudi glede zaposlovanja. Ideja, da bi v kolektivnih športih državni prvak, ne samo v hokeju, ampak v vseh, dobil možnost zaposlovanja, kot jih ima individualni šport na nekaterih ministrstvih. A trenutno se mi zdi, da položaj ne na politični ne na športni sferi ni zrel, da bi drastično spremenili te pravilnike in izenačili športne panoge."

Načrt: Alpska osvoboditev okovov lige EBEL

Pri HZS bodo v prihodnji sezoni sodelovali v več članskih tekmovanjih: državnem prvenstvu, pokalu Slovenije, ki bo v prvem tednu septembra v Kranju, ligi IHL, pa tudi alpski ligi. Prizadevali si bodo, da bo prihodnje leto za tri sezone predsedovanje alpske lige prevzela slovenska krovna hokejska organizacija.

Predvsem pa si želijo, da bi se alpska liga, v kateri bosta v prihodnji sezoni sodelovala HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, rešila "okovov" lige EBEL.

Tako Jeseničani kot Ljubljančani bodo prihodnjo sezono spet igrali v alpski ligi, za katero si pri HZS želijo, da bi postala samostojna liga, neodvisna od lige EBEL. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Alpski ligi je treba dati mesto, ki ji pripada, ne pa, da se o njej piše kot o drugi avstrijski ligi. Tukaj smo imeli kar zanimive razgovore tako z avstrijskim kot italijanskim predstavnikom. Nastopanje KACII in Salzburga II prav gotovo ne pripomore k boljšemu imenu same lige. Prihodnjo sezono bo ostalo tako, medtem ko bodo za naprej, ko bo Slovenija verjetno prevzela triletno predsednikovanje alpski ligi, potrebne spremembe. Je pa tudi želja, da alpska liga izstopi iz pokroviteljstva lige EBEL, da postane samostojna liga. Naša želja je, da si zmagovalec alpske lige zagotovi nastopanje v ligi prvakov. Upam, da nam bo že letos uspelo, da si bo zmagovalec za prihodnjo sezono zagotovil nastop v celinskem pokalu," so še želje, zapisane na Rakovčevem seznamu.

Večna tekmeca o načrtih prihodnji teden

V celinskem pokalu bodo v prihodnji sezoni zagotovo sodelovali Jeseničani (še naprej jih bo vodil Gaber Glavič), ki bodo prihodnji teden na skupščini razkrili načrte za prihajajoče tekmovalno obdobje. Prihodnji teden gre pričakovati tudi skupščino HK SŽ Olimpija, ki se je z glavnim sponzorjem Slovenske železnice dogovorila za nadaljnje sodelovanje in bo v novo sezono prav tako krenila s starim trenerjem Juretom Vnukom.