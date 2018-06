Prihaja nov predsednik, upajo na slovenske okrepitve iz tujine

Potem ko so Jeseničani, ki s sporočili za javnost redno skrbijo za ohranjanje stika z ljubitelji hokeja, obvestili o dveh odhodih (Žan Jezovšek, David Planko) v Ljubljano in podaljšanju z Luko Kalanom, so se oglasili tudi pri večnem tekmecu HK SŽ Olimpija in razkrili nekaj načrtov za prihodnjo sezono.

Pri HK SŽ so se do lanske sezone večinoma ukvarjali z vzgajanjem mlajših selekcij, lani pa vstopili tudi v članske čevlje. Zaigrali so v alpski ligi, v kateri so joh v četrtfinalu izločili železarji, ki so bili v bitki z zmaji boljši tudi v finalu državnega prvenstva.

Olimpija bo po premierni članski sezoni 2017/18, ki jo je zaključila s pozitivno finančno bilanco, še naprej igrala med alpsko druščino. V klubu so podaljšali sodelovanje z generalnim pokroviteljem Slovenskimi železnicami.

Jure Vnuk ostaja trener Olimpije, njegov pomočnik bo še naprej Matej Hočevar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Iz vrst tega prihaja tudi novi predsednik HK SŽ Olimpija, ki bo v tej vlogi zamenjal Tomaža Vnuka, pravijo v klubu. O predsedniški menjavi so govorili že lani, ko sta se med imeni pojavljala podpredsednik upravnega odbora kluba in pomočnik direktorja generalnega pokrovitelja Miha Butara ter pred tem še prvi mož SŽ Dušan Mes.

O ciljih in prihodnosti bodo v klubu, v katerem imajo tudi podporo Mestne občine Ljubljana, spregovorili prihodnji četrtek na skupščini. Zanimivo, pred tremi tedni so za ta dan skupščino predvideli pri HDD Sij Acroni Jesenice.

Vnuk obdržal trenersko taktirko, v EBEL le ob trdnem finančnem zaledju

Trener Olimpije ostaja Jure Vnuk, njegov pomočnik bo še naprej Matej Hočevar.

"Trenutno v klubu sestavljamo člansko ekipo, za katero si želimo, da bo konkurenčna. Še naprej bomo tekmovali v alpski hokejski ligi, seveda imamo željo in cilj vključitev v ligo EBEL, a le ob trdnem finančnem zaledju kluba. Veliko pozornosti namenjamo tudi vzgoji mladih hokejistov, saj le tako lahko ohranimo oziroma gradimo močno jedro slovenskih hokejistov," razmišlja predsednik Tomaž Vnuk. Dozdajšnji predsednik Tomaž Vnuk (novi predsednik prihaja iz vrst Slovenskih železnic) pravi, da imajo tudi podporo Mestne občine Ljubljana. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nekatere že privabili, druge bodo še poskusili

Ekipa bo nekoliko prenovljena. V igralskem kadru ostajajo Tilen Spreitzer, Žiga Svete, Gal Koren, Luka Zorko, Nik Grahut, Aljaž Chvatal, Janez Orehek, Miha Zajc, Uroš Batič, Luka Ulamec, Mark Sever in Sašo Rajsar. Z Jesenic prihajajo branilec Planko, napadalec Jezovšek (oba HDD SIJ Acroni Jesenice) in 18-letni branilec Nejc Brus (HD Jesenice), zmajev dres si bo nadel tudi vratar Žan Us (dvojna licenca s HK Triglav).

"Upam, da bomo dobra ekipa, da se bomo čim prej ujeli in uigrali. Seveda pa si vsi želimo osvojiti državno prvenstvo in se uvrstiti v končnico AHL," pravi David Planko, ki Ljubljano dobro pozna. Za Olimpijo je igral med letoma 2014 in 2017. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kot pravijo v klubu, bodo z nekaterimi igralci, ki so sestavljali ekipo v pretekli sezoni, še podaljšali pogodbe, nekaterim pa se bodo zahvalili za sodelovanje. V prihodnjih tednih se bodo sestali tudi z drugimi igralci, ki so izrazili željo, da bi igrali v Ljubljani. Gre predvsem za slovenske igralce, ki igrajo v tujini in bi po mnenju kluba ekipo znatno okrepili.

"Veselim se, da bom spet igral v Ljubljani, kjer sem že odigral nekaj sezon. Upam, da bomo dobra ekipa, da se bomo čim prej ujeli in uigrali. Seveda pa si vsi želimo osvojiti državno prvenstvo in se uvrstiti v končnico AHL," so želje Planka, Jezovšek pa dodaja: "Za menjavo kluba sem se odločil, ker pri Olimpiji vidim več perspektive in možnosti za hokejski razvoj. Veselim se novega kluba in upam, da bomo dobra ekipa; in seveda, da bomo igrali dober hokej. Komaj čakam, da se sezona začne."

"Lani sem imel res dobro sezono med mladinci in v veliko čast mi je, da bom zaigral za Olimpijo v AHL. V novem klubu vidim priložnost, da se dokažem in napredujem. Želim si seveda čim več minut na ledu in z navdušenjem čakam začetek sezone," pravi Brus, Us pa: "Vesel sem bil vabila v Olimpijo, kjer si želim čim več igrati, se dokazati in pomagati do čim boljših rezultatov. Upam, da bomo dobro začeli, držali konstantno igro in naredili dober rezultat. Veselim se začetka sezone in derbijev z Jesenicami."

"Upam, da bomo dobro začeli, držali konstantno igro in naredili dober rezultat. Veselim se začetka sezone in derbijev z Jesenicami," pravi Kranjčan Žan Us, ki je med letoma 2015 in 2017 branil za Jesenice, v lanski sezoni večinoma za Kranj, zdaj bo oblekel zeleni dres. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najprej v Kapfenberg, nato na Bled

Skupne priprave bodo začeli 30. julija, ko se jim bo pridružilo nekaj mladih hokejistov iz Zaloga. Med 16. in 18. avgustom bodo v avstrijskem Kapfenbergu odigrali tri prijateljske tekme, nato se bodo udeležili še turnirja poletne lige, ki bo od 24. do 26. avgusta na Bledu.