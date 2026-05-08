Na zadnji tekmi prvenstva udarec za gostitelje, ki so ostali brez napredovanja

Končano je svetovno hokejsko prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A) v Sosnowiecu, na katerem sta si napredovanje med elito zagotovila zmagovalec Kazahstan in drugouvrščena Ukrajina. O drugem mestu je odločala zadnja tekma prvenstva med Poljsko in Litvo, na kateri so gostitelji za napredovanje potrebovali zmago v rednem delu, a so na koncu izgubili in ostali brez želene vozovnice, Litovci pa so se rešili pred izpadom. Tretji so bili Francozi, četrti Poljaki, peti Litovci, v nižji kakovostni razred pa se selijo Japonci.

Kazahstanci so si napredovanje v elito priigrali še pred zadnjim dnem tekmovanja, ki so ga brez poraza in s 13 točkami končali na prvem mestu. Za konec so po kazenskih strelih premagali Francoze, s katerimi so lani izpadli iz elite, a v to se ne bodo vrnili skupaj. Galski petelini ostajajo v drugem kakovostnem razredu, zgolj osem točk je bilo dovolj za tretje mesto

Kazahstanci so napredovali brez poraza. Foto: Guliverimage

Kdo bo drugi potnik v elito, je postalo jasno šele po večerni tekmi med gostitelji Poljaki in Litovci. Tekma je imela velik vložek, saj je odločala tako o morebitnem napredovanju kot o nazadovanju. Domačini so nujno potrebovali zmago po rednem delu, a je niso dočakal. Litovci so zmagali v podaljšku, si zagotovili obstanek ter razžalostili Poljake in razveselili Ukrajince, ki se veselijo drugega mesta in napredovanja.

Zmaga Litve nad Poljsko je razveselila Ukrajince, ki bodo prihodnje leto igrali med elito. Foto: Guliverimage

Na zadnjem mestu so končali Japonci, kar pomeni, da se selijo v nižjo divizijo I, skupino B. Iz te pa je v divizijo I, skupino A, napredovala Estonija.

Lestvica:

