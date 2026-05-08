Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
8. 5. 2026,
22.11

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Poljska Kazahstan SP v hokeju 2026

Petek, 8. 5. 2026, 22.11

14 minut

SP v hokeju, divizija I, skupina A

Na zadnji tekmi prvenstva udarec za gostitelje, ki so ostali brez napredovanja

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Poljska hokej | Kazahstanci so prvo mesto osvojili brez poraza. Poljaki so za napredovanje potrebovali zmago v rednem delu nad Litvo, a je niso dočakali, tako da ostajajo v drugem kakovostnem razredu. | Foto Guliverimage

Kazahstanci so prvo mesto osvojili brez poraza. Poljaki so za napredovanje potrebovali zmago v rednem delu nad Litvo, a je niso dočakali, tako da ostajajo v drugem kakovostnem razredu.

Foto: Guliverimage

Končano je svetovno hokejsko prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A) v Sosnowiecu, na katerem sta si napredovanje med elito zagotovila zmagovalec Kazahstan in drugouvrščena Ukrajina. O drugem mestu je odločala zadnja tekma prvenstva med Poljsko in Litvo, na kateri so gostitelji za napredovanje potrebovali zmago v rednem delu, a so na koncu izgubili in ostali brez želene vozovnice, Litovci pa so se rešili pred izpadom. Tretji so bili Francozi, četrti Poljaki, peti Litovci, v nižji kakovostni razred pa se selijo Japonci.

Kazahstanci so si napredovanje v elito priigrali še pred zadnjim dnem tekmovanja, ki so ga brez poraza in s 13 točkami končali na prvem mestu. Za konec so po kazenskih strelih premagali Francoze, s katerimi so lani izpadli iz elite, a v to se ne bodo vrnili skupaj. Galski petelini ostajajo v drugem kakovostnem razredu, zgolj osem točk je bilo dovolj za tretje mesto

Kazahstanci so napredovali brez poraza. | Foto: Guliverimage Kazahstanci so napredovali brez poraza. Foto: Guliverimage

Kdo bo drugi potnik v elito, je postalo jasno šele po večerni tekmi med gostitelji Poljaki in Litovci. Tekma je imela velik vložek, saj je odločala tako o morebitnem napredovanju kot o nazadovanju. Domačini so nujno potrebovali zmago po rednem delu, a je niso dočakal. Litovci so zmagali v podaljšku, si zagotovili obstanek ter razžalostili Poljake in razveselili Ukrajince, ki se veselijo drugega mesta in napredovanja.

Zmaga Litve nad Poljsko je razveselila Ukrajince, ki bodo prihodnje leto igrali med elito. | Foto: Guliverimage Zmaga Litve nad Poljsko je razveselila Ukrajince, ki bodo prihodnje leto igrali med elito. Foto: Guliverimage

Na zadnjem mestu so končali Japonci, kar pomeni, da se selijo v nižjo divizijo I, skupino B. Iz te pa je v divizijo I, skupino A, napredovala Estonija.

Lestvica:

Preberite še:

Lukaš Horak
Sportal Povratniku po poškodbi je odleglo: "Vesel sem, da je za mano"
slovenska hokejska reprezentanca : Finska, Jan Drozg
Sportal Dokazati, da lanski uspeh ni bil zgolj sreča
Edo Terglav
Sportal Selektor pogleduje proti Kanadi, Slovenci pred vrhuncem še na sosedskih bitkah

Poljska Kazahstan SP v hokeju 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.