Petek, 8. 5. 2026, 22.11
SP v hokeju, divizija I, skupina A
Na zadnji tekmi prvenstva udarec za gostitelje, ki so ostali brez napredovanja
Končano je svetovno hokejsko prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A) v Sosnowiecu, na katerem sta si napredovanje med elito zagotovila zmagovalec Kazahstan in drugouvrščena Ukrajina. O drugem mestu je odločala zadnja tekma prvenstva med Poljsko in Litvo, na kateri so gostitelji za napredovanje potrebovali zmago v rednem delu, a so na koncu izgubili in ostali brez želene vozovnice, Litovci pa so se rešili pred izpadom. Tretji so bili Francozi, četrti Poljaki, peti Litovci, v nižji kakovostni razred pa se selijo Japonci.
Kazahstanci so si napredovanje v elito priigrali še pred zadnjim dnem tekmovanja, ki so ga brez poraza in s 13 točkami končali na prvem mestu. Za konec so po kazenskih strelih premagali Francoze, s katerimi so lani izpadli iz elite, a v to se ne bodo vrnili skupaj. Galski petelini ostajajo v drugem kakovostnem razredu, zgolj osem točk je bilo dovolj za tretje mesto
Kazahstanci so napredovali brez poraza.
Kdo bo drugi potnik v elito, je postalo jasno šele po večerni tekmi med gostitelji Poljaki in Litovci. Tekma je imela velik vložek, saj je odločala tako o morebitnem napredovanju kot o nazadovanju. Domačini so nujno potrebovali zmago po rednem delu, a je niso dočakal. Litovci so zmagali v podaljšku, si zagotovili obstanek ter razžalostili Poljake in razveselili Ukrajince, ki se veselijo drugega mesta in napredovanja.
Zmaga Litve nad Poljsko je razveselila Ukrajince, ki bodo prihodnje leto igrali med elito.
Na zadnjem mestu so končali Japonci, kar pomeni, da se selijo v nižjo divizijo I, skupino B. Iz te pa je v divizijo I, skupino A, napredovala Estonija.
Lestvica:
