Slovenska hokejska reprezentanca je v tretjem tednu uradnih skupinskih priprav na majsko svetovno prvenstvo, ki bo med 15. in 31. majem v Švici. Zasedba Eda Terglava bo v prihodnjih dneh odigrala še zadnji pripravljalni tekmi, v četrtek ob 19. uri edino domačo, ko ji bodo na Bledu nasproti stali Madžari. V soboto se bo v Celovcu pomerila še z Avstrijo, v prvih dneh prihodnjega tedna pa bo odpotovala v Fribourg, kjer jo uvodna tekma prvenstva čaka v soboto, 16. maja, proti Čehom.

Natanko deset dni je do svetovnega hokejskega prvenstva elite, ki ga bosta družno gostila švicarski Fribourg in Zürich. V Alpski državi bodo nastopili tudi Slovenci, ki jim je na lanskem prvenstvu v Stockholmu v pomlajeni zasedbi prvič po 20 letih uspelo obstati med najkakovostnejšo reprezentančno druščino.

Zasedba selektorja Eda Terglava je skupne priprave uradno začela pred dobrima dvema tednoma na Bledu, nato odpotovala na Poljsko, kjer je odigrala tri pripravljalne tekme, zdaj pa se spet pripravlja v svoji tradicionalni bazi. Do konca tedna bo opravila še dva pripravljalna testa pred odhodom na reprezentančni vrhunec sezone.

V četrtek edina domača pripravljalna tekma, v soboto zadnja pred odhodom

Prvi jo na Bledu čaka v četrtek ob 19. uri, ko bo palice prekrižala z Madžari, ki bodo prav tako igrali med elitno druščino, a v züriški skupini. V soboto sledi še en sosedski obračun, v Celovcu bodo tekmovalno formo preverili še proti Avstrijcem, ki so lani zaigrali v četrtfinalu prvenstva.

Edo Terglav je bil s pripravljalnim tednom na Poljskem zadovoljen. Do odhoda na SP Slovence čakata še dve pripravljalni tekmi. Foto: Aleš Fevžer

Rezultat na Poljskem, kjer slovenska ekipa še ni bila popolna, ni bil v ospredju. Terglav in sodelavci so iskali odgovore tudi o tem, koga od mlajšega dela bi lahko priključili. Slovenci so tam najprej premagali Poljake (3:2), na drugi tekmi z njimi izgubili (2:5), za konec priprav v Tychyju pa tesno izgubili s Kazahstanom (1:2). Tako Kazahstan kot Poljska trenutno igrata svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda.

Skupini na SP: Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska.

Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Matic Török je bil na lanskem prvenstvu pomemben člen slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage

Török končal, Goličič še igra

Predvidoma danes v slovenskem taboru pričakujejo prihod napadalca Matica Töröka, ki je pred dnevi s finskim prvoligašem Ilvesom v tamkajšnji Liigi končal na četrtem mestu.

Odprto je še vprašanje glede branilca Jana Goličiča, ki v kanadski mladinski ligi QMJHL z Blainville-Boisbriand Armada še ni končal sezone. Prav danes jih čaka odločilna sedma tekma za preboj v veliki finale, kar bi Terglavu še otežilo sestavljalne branilske vrste, ki bo pogrešala poškodovanega Bineta Mašiča.

Jan Goličič še ni zaključil klubske sezone v Kanadi. Foto: Guliverimage Do konca tedna naj bi se reprezentanci pridružil še trener vratarjev Klemen Mohorič. Ta je z Metallurgom Magnitogorskom obstal na pragu finala Kontinentalne hokejske lige.

V vratarski vrsti je v pripravah skrbi povzročala poškodba prvega vratarja Lukaša Horaka, ki si je konec januarja poškodoval gleženj. Selektor je sicer optimističen. "Gremo, kot je bilo načrtovano, z nami je bil v pogonu na treningih, moramo pa stopnjevati intenzivnost. Računamo, da bo na pripravljalni tekmi proti Madžarski že na ledu," je pretekli teden dejal o Horaku.

Trenerski štab pred odhodom na prvenstvo čaka še kar nekaj rezov, eden je bil še pred odhodom na Poljsko, se je pa seznam v preteklih dneh skrajšal še za nekaj imen. Kot so sporočili s Hokejske zveze Slovenija, na njem ni več Roka Kapla, Anžeta Žežlja, Ožbeja Repa in Toma Sojerja.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto, 16. maja, proti Čehom. Foto: Guliverimage

Sedem tekem v desetih dneh: Začetek proti Čehom, zaključek proti Italijanom

Slovenci bodo na prvenstvo odpotovali v prvih dneh prihodnjega tedna, prvo tekmo bodo odigrali v soboto, 16. maja, proti Čehom. Cilj je obstanek v najkakovostnejši druščini, med katero jih čaka sedem tekem v desetih dneh. Pričakovano je, da bo odločilna zadnja tekma z Italijo.

Pripravljalne tekme Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec) Petek, 24. april, Tychy

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6) Sobota, 25. april, Tychy

Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)

Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)

Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0) Torek, 28. april, Tychy

Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)

Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)

Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

