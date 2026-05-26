Slovenci v Fribourgu nadgradili osnovni cilj na SP

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici, ki ga je v ponedeljek zvečer končala z zmago s 5:1 proti Italiji, dosegla osnovni cilj, obstanek med elito tudi leta 2027. Na koncu pa je s šestimi točkami danes le za las ostala celo brez šestega mesta v skupini. Na SP bo tako osvojila končno 13. mesto.

Čeprav so v slovenskem taboru pred odhodom na SP skromno poudarjali, da je prvi cilj takšen kot vsako leto – ostati v konkurenci najboljših 16 na svetu –, so v zadnjih desetih dneh v Fribourgu pokazali še precej več.

Na koncu je sicer o obstanku res odločala neposredna tekma z Italijani, kot so pričakovali pred SP, toda že na tekmah pred tem so selektor Edo Terglav in njegovi igralci postavili nekaj mejnikov.

Tako so prvič doslej na SP premagali eno od velikih ekip svetovnega hokeja. Že v uvodu so presenetili Čehe in jih premagali po podaljšku, ta zmaga je bila še posebej pomembna za slovenskega Čeha, vratarja Lukaša Horaka, ki je tako na kolena spravil svoje rojake.

Slovenci so svetovno prvenstvo v Švici odprli z zmago nad hokejsko velesilo Češko. Foto: Reuters

A Slovenci se niso ustavili le pri tem. Tudi proti Slovaški, ki so jo sicer v preteklosti že premagovali na olimpijskih igrah, na SP pa še ne, so bili blizu zmagi. Prišli so do podaljška, bili boljši tekmec, pa potem izgubili po kazenskih strelih.

Še nikoli na SP elitne skupine trikrat zapored

Izkupiček treh točk po polovici predtekmovanja je bil tako lep dosežek, ni pa pomenil rešitve pred zadnjo tekmo. A so potem Slovenci tudi zadnjo nalogo opravili brezhibno. Morda je ljubiteljem hokeja v Sloveniji in navijačem na tribunah v Fribourgu le ob italijanskem vodstvu za hip postalo vroče. Toda Slovenija je bila v ponedeljek zvečer v tako dobri formi, da Italiji ni mogel pomagati niti skoraj dvometraš, bodoči zvezdnik NHL Damiano Clara v njihovem golu.

Italijani so se vsaj za eno leto poslovili od elite, Slovenci ostajajo v njej. In z obstankom v Švici so postavili še en mejnik oziroma nekaj dosegli prvič. Še nikoli, odkar so se leta 2001 prvič uvrstili med najboljše, namreč na SP elitne skupine niso igrali trikrat zaporedoma. Zdaj jim je to uspelo, sestavili so trojček sezon 2025, 2026 in 2027.

Končno 13. mesto

Danes, ko se v Švici končuje predtekmovanje, pa so bili Slovenci le sekundo oddaljeni od šestega mesta v skupini. To sicer ne bi prineslo tekmovalne razlike, zgolj estetski učinek ter končno 12. mesto na SP namesto 13. A so v severnjaškem obračunu Dancev in Norvežanov prvi prišli do izenačenja le 1,3 sekunde pred koncem ter se tako zaradi zmage na medsebojni tekmi povzpeli na lestvici pred Slovenijo.

Slovenci so SP končali s šestimi točkami, Italija na zadnjem mestu je osvojila eno, slabši sta bili tudi obe zadnji ekipi v skupini A: stari slovenski znanec Madžarska, ki se je sicer tudi rešila, je z eno zmago pri treh točkah, Britanci so bili najslabši na SP in so edini izgubili vseh sedem tekem.

"Še nikoli v zgodovini nismo začeli tako dobro"

"Verjeli smo od začetka. Zelo dober start, še nikoli v zgodovini nismo začeli tako dobro. Ampak vedeli smo, da to ne bo dovolj. Borili smo se do konca, tudi na tekmah, ko smo izgubljali," je potek SP za Hokejsko zvezdo Slovenije ocenil kapetan Robert Sabolič in dodal: "Tudi na tej zadnji tekmi smo dali vse od sebe, prvi zadetek nas ni vrgel iz tira. Stopnjevali smo ritem in na koncu zasluženo obstali".

Sabolič je razkril še skrivnost uspeha slovenske ekipe: "Vedeli smo, da se da, ampak bo treba dati vse od sebe. Dobra lastnost te ekipe je energija, res se dobro poznamo, 'klapa' smo, dva meseca smo bili skupaj. Na koncu se to pozna."

"Cel turnir je bil neverjeten"

Selektor Edo Terglav je prav tako čustveno podoživel zadnjih deset dni: "Cel turnir je bil neverjeten. Od sedmih tekem smo na treh dobili točke. Nismo pričakovali toliko, a ko se je ekipa gradila, ko so vsi prišli skupaj, smo vedeli, da se bo zgodilo nekaj dobrega. To je ena velika, zgodovinska stvar."

"Moraš imeti tudi nekaj porazov in se tudi veliko naučiš. Pritisk, stvari, na katere moraš biti pozoren. Veliko smo se o tej zadnji tekmi pogovarjali, vse je bilo mirno, pozitivno. Ponosen sem, da sem trener ne te ekipe, ampak družine slovenskega hokeja. Ni nas veliko, a vsi dajemo največ in ta obstanek je tudi za njih," je selektor še strnil, kaj je bilo najbolj pomembno na SP.

