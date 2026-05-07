Slovenci zvečer na domačem testu: na Bled prihajajo sosedi

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 19. uri na Bledu odigrala edino domače pripravljalno srečanje na svetovno prvenstvo. Njen tekmec bodo Madžari. Slovence nato v soboto na Koroškem čaka še zadnji test, pomerili se bodo z Avstrijci, v torek pa sledi odhod v Švico.

Le še dober teden je do začetka svetovnega prvenstva, ki bo med 15. in 31. majem potekalo v Švici, Zürichu in Fribourgu. Slovenska reprezentanca, ki ji je lani po 20 letih uspelo obstati med elitno druščino, bo igrala v Fribourgu. A še pred začetkom vrhunca reprezentančne sezone bo odkljukala dve pripravljalni tekmi.

Prva bo zvečer ob 19. uri, ko se bo na Bledu prvič v pripravah predstavila pred domačimi gledalci. Tekmec zasedbe Eda Terglava bo Madžarska, ki se je lani prav tako zadržala med elito. Po napovedih selektorja bo proti vzhodnim sosedom med vratnicama stal naturalizirani vratar Lukaš Horak, ki se vrača po poškodbi.

Slovence po večerni sosedski tekmi v soboto čaka še en pripravljalni dvoboj s sosedi. V soboto popoldne bodo palice v Celovcu prekrižali še z Avstrijci.

Reprezentanci se bo v ponedeljek pridružil branilec Jan Goličič, ki je pred dnevi končal sezono v Kanadi. Dan po tem sledi pot v Švico, pred tem pa še zadnji rezi za določitev potnikov.

Skupini na SP: Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska. Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Slovenci se bodo na SP merili s Kanado, Češko, Dansko, Italijo, Norveško, Slovaško in Švedsko. Foto: Guliverimage

Sedem tekem v desetih dneh: začetek proti Čehom, zaključek proti Italijanom

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto, 16. maja, proti Čehom. Cilj je obstanek v najkakovostnejši druščini, med katero jih čaka sedem tekem v desetih dneh. Pričakovano je, da bo odločilna zadnja tekma z Italijo.

Pripravljalne tekme Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec) Petek, 24. april, Tychy

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6) Sobota, 25. april, Tychy

Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)

Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)

Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0) Torek, 28. april, Tychy

Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)

Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)

Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

