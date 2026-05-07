Pripravljalna tekma, Bled

Slovenci zvečer na domačem testu: na Bled prihajajo sosedi

Slovenski hokejisti se bodo ob 19. uri pomerili z Madžari.

Foto: Jure Banfi

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 19. uri na Bledu odigrala edino domače pripravljalno srečanje na svetovno prvenstvo. Njen tekmec bodo Madžari. Slovence nato v soboto na Koroškem čaka še zadnji test, pomerili se bodo z Avstrijci, v torek pa sledi odhod v Švico.

slovenska hokejska reprezentanca : Švedska, Lukaš Horak
Sportal Lukaš Horak bo nared za svetovno prvenstvo

Le še dober teden je do začetka svetovnega prvenstva, ki bo med 15. in 31. majem potekalo v ŠviciZürichu in Fribourgu. Slovenska reprezentanca, ki ji je lani po 20 letih uspelo obstati med elitno druščino, bo igrala v Fribourgu. A še pred začetkom vrhunca reprezentančne sezone bo odkljukala dve pripravljalni tekmi.

Prva bo zvečer ob 19. uri, ko se bo na Bledu prvič v pripravah predstavila pred domačimi gledalci. Tekmec zasedbe Eda Terglava bo Madžarska, ki se je lani prav tako zadržala med elito. Po napovedih selektorja bo proti vzhodnim sosedom med vratnicama stal naturalizirani vratar Lukaš Horak, ki se vrača po poškodbi.

Slovence po večerni sosedski tekmi v soboto čaka še en pripravljalni dvoboj s sosedi. V soboto popoldne bodo palice v Celovcu prekrižali še z Avstrijci.

Reprezentanci se bo v ponedeljek pridružil branilec Jan Goličič, ki je pred dnevi končal sezono v Kanadi. Dan po tem sledi pot v Švico, pred tem pa še zadnji rezi za določitev potnikov.

Skupini na SP:

Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska.

Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Sedem tekem v desetih dneh: začetek proti Čehom, zaključek proti Italijanom

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto, 16. maja, proti Čehom. Cilj je obstanek v najkakovostnejši druščini, med katero jih čaka sedem tekem v desetih dneh. Pričakovano je, da bo odločilna zadnja tekma z Italijo.

Pripravljalne tekme

Četrtek, 7. maj
19.00 Slovenija – Madžarska (Bled)

Sobota, 9. maj
16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)

Petek, 24. april, Tychy   
Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)
Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)
Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6)

Sobota, 25. april, Tychy   
Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)
Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)
Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)
Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0)

Torek, 28. april, Tychy   
Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)
Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)
Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP:

Sobota, 16. maj:
20.20 Slovenija – Češka

Nedelja, 17. maj:
20.20 Norveška – Slovenija

Torek, 19. maj:
20.20 Slovenija – Slovaška

Sreda, 20. maj:
20.20 Švedska – Slovenija

Petek, 22. maj:
16.20 Kanada – Slovenija

Sobota, 23. maj:
12.20 Danska – Slovenija

Ponedeljek, 25. maj:
20.20 Slovenija – Italija

