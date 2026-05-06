"Ne bo lahko, a treba bo biti pripravljen igrati proti vsem. Ne smemo računati, da bi bili lahko samo Italijani šibka točka. Želimo ostati čim dlje v tej skupini, vztrajati v njej in dokazati, da lansko prvenstvo ni bila samo neka sreča, ki se nam zgodi enkrat na toliko in toliko let," pravi Aleksandar Magovac, branilec slovenske hokejske reprezentance, ki jo v drugi polovici maja čaka misija Fribourg. Še pred tem pa bodo Slovenci opravili zadnji pripravljalni tekmi. Prvo v četrtek ob 19. uri na Bledu proti Madžarom, v soboto pa se bodo v Celovcu pomerili še z Avstrijo.

Slovenska hokejska reprezentanca se na Bledu pripravlja na svetovno prvenstvo najkakovostnejšega razreda, ki ga bosta med 15. in 31. majem gostila Zürich in Fribourg. Ob Blažu Gregorcu ima med branilci, ki bodo v Švici na izjemo zahtevni preizkušnji, največ reprezentančnih izkušenj Aleksandar Magovac.

V Franciji z odgovornejšo vlogo

"Dobro se počutim, nekako vsako leto boljše (smeh, op. a.)," je ob začetku uradnih skupnih priprav dejal 35-letnik. Zadnji dve sezoni je igral za francoskega prvoligaša Amiens, pri katerem je imel v zadnjem tekmovalnem obdobju odgovornejšo vlogo.

"Zame je bil to nov izziv, saj sem prvič v članski karieri celotno leto ekipo vodil kot kapetan. Bil je kar korak navzgor glede odgovornosti. Zelo mi zaupajo, čutim to zaupanje, saj so me igralci sami izbrali za kapetana. Počutil sem se počaščenega. Sploh da sem kot tujec lahko ekipo zastopal kot kapetan. Je bil pa na trenutke kar izziv, saj angleščina ni bila močna stran nekaterih sodnikov. A sem vesel, da sem lahko bil kapetan."

Pri francoskem Amiensu so mu v zadnji sezoni zaupali kapetansko vlogo. Foto: Guliverimage

"Izpolnili smo želje kluba"

Redni del so s soigralci, med katerimi je bil še en slovenski branilec, Kristjan Čepon, končali na osmem mestu, tako da so se v četrtfinalu zoperstavili prvouvrščenemu Rouenu in izpadli po šestih tekmah.

"Imeli smo vzpone in padce. Pred začetkom sezone so zamenjali trenerja, ta je prinesel nov sistem, novo energijo. Potrebovali smo nekaj časa, da smo se ujeli in nekako začeli nizati rezultate. Žal je bilo vmes preveč porazov, a prišli smo v končnico, ki smo jo odigrali zelo solidno. Izpolnili smo želje kluba, pripeljali do šeste tekme proti prvi ekipi lige v rednem delu. Zadovoljni so bili s predstavami, v klubu so kar optimistični glede prihodnje sezone," pravi Magovac, ki je misli po klubski sezoni hitro preusmeril v reprezentančno.

Foto: Guliverimage

Lani je bil na svetovnem prvenstvu del pomlajene zasedbe, ki se je v Stockholmu podpisala pod podvig in obstala v elitni druščini. To je Slovencem uspelo prvič po 20 letih. Odločilna je bila zadnja tekma, na kateri so premagali prav reprezentanco iz dežele, v kateri si služi kruh.

"Rekel bi, da je bilo lansko svetovno prvenstvo za nas še težje, kot je bilo tisto v Rigi (leta 2023, op. a.). Prvenstva te skupine so za nas zelo zahtevna, moramo biti potrpežljivi, igrati preprosto, predvsem pa izkoristiti napake tekmecev. Nekako je treba iti iz tekme v tekmo. Tudi če te tekmec nadigra in se kdaj sprašuješ, zakaj smo sploh tukaj, ter si misliš, da ne spadamo sem, se moraš zbrati in si reči, da so to svetovni igralci z veliko več izkušnjami na tej ravni. Res je treba gledati iz tekme v tekmo. Pomembno je bilo, da sta naša igra in naša povezanost rasli iz tekme v tekmo, da smo proti koncu vse bolje igrali, kar je vodilo do ugodnega razpleta. Dobro smo igrali že proti Avstriji, na koncu pa nam je proti Francozom uspelo zmagati in uresničiti cilj," je ponosen na zaključek švedske preizkušnje.

"Dokazati, da ne gre samo za srečo"

Tudi letos, ko bodo igrali v Fribourgu, je razpored zastavljen tako, da jih povsem na koncu čaka na papirju najnižje postavljeni tekmec Italija.

"Mislim, da je lansko prvenstvo zelo dobra popotnica za samozavest za letošnje prvenstvo, na katerem verjamem, da je kar nekaj ekip, s katerimi lahko igramo. Verjamem, da lahko igramo tudi proti Norvežanom ali pa Dancem, ki so verjetno po lanskem prvenstvu lahko še bolj samozavestni. A ne smemo računati, da bi lahko bili samo Italijani šibka točka. Letos so igrali na olimpijskih igrah, še vedno imajo močno ekipo, izkušene igralce. In če samo malo popustiš, jim daš priložnosti, te lahko tudi oni hitro kaznujejo. Ne bo lahko, a treba bo biti pripravljen igrati proti vsem," razmišlja Magovac.

Slovenci bodo v pripravah odigrali pet pripravljalnih tekem, tri so že za njimi, dve jih še čakata. Prva v četrtek ob 19. uri na Bledu, ko se bodo pomerili z Madžari. Zadnjo bodo odigrali v soboto v Celovcu proti Avstrijcem. "Pet tekem je povsem dovolj. Če jih je preveč, se hitro kdo poškoduje, pojavi se utrujenosti in na koncu že pokuriš energijo," meni.

"Ostati čim dlje v eliti, vztrajati v njej in dokazati, da lansko prvenstvo ni bila samo neka sreča, ki se nam zgodi enkrat na toliko in toliko let." Foto: Guliverimage

Slovence v Švici čakajo tekme s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko. Želja je jasna.

"Ostati čim dlje v tej skupini, vztrajati v njej in dokazati, da lansko prvenstvo ni bila samo neka sreča, ki se nam zgodi enkrat na toliko in toliko let," je odločen branilec, ki pozdravlja vključevanje mlajših upov. Brez njih namreč tako in tako ne bo šlo.

"Zelo pozitivno, da se priključujejo ti fantje, da dobivajo izkušnje na tej ravni. Članski hokej se precej razlikuje od mladinskega. Veliko več je fizične igre, pritiska, manj je časa v igri. Prej ko se bodo na to navadili, prej bodo zrasli kot igralci, kar je samo spodbudno za prihodnost reprezentance. Fantje bodo s temi izkušnjami postajali vse boljši, mislim, da gre lahko samo še navzgor, kar zadeva reprezentanco," je optimističen Magovac.

Pripravljalne tekme Četrtek, 7. maj

19.00 Slovenija – Madžarska (Bled) Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec) Petek, 24. april, Tychy

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6) Sobota, 25. april, Tychy

Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)

Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)

Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0) Torek, 28. april, Tychy

Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)

Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)

Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

