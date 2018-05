V živo: Američani napadali, veselijo pa se Finci

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 12. DAN

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije je na sporedu zadnji dan skupinskega dela. Pravkar se za prvo mesto skupine B merijo Američani in Finci. V skupini A pravkar boj Švicarjev in Francozov za četrtfinalno vstopnico.

Ob 12.15 bitka med ZDA in Finsko. Američani bi brez prvega mesta ostali le v primeru poraza po rednem delu tekme. Če dobijo vsaj točko, bodo zagotovo prvi. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred zadnjim dnem skupinskega dela svetovnega prvenstva si je šest reprezentanc že zagotovilo četrtfinalno vstopnico, ki jo bodo unovčile v četrtek. Na voljo sta še dve prosti mesti v izločilnih bojih, zanju se bori še pet moštev. Že pred zadnjimi tekmami skupine je jasno, da sta v nižji rang tekmovanja nazadovali Belorusija in Južna Koreja, ki bosta prihodnje leto igrali v družbi Slovenije.

Že sam začetek pestrega hokejskega dne je prinesel poslastico v Herningu, kjer se za prvo mesto merijo neporaženi Američani in Finci, ki so si privoščili dva poraza. V veliko boljšem položaju za vrh skupine B so Američani, ki bi na drugo mesto padli le v primeru poraza po rednem delu tekme s Finci. Tako prva kot druga reprezentanca po skupinskem delu bosta četrtfinale (proti četrti oziroma tretji reprezentanci druge skupine) igrali na istem prizorišču kot skupinski del, preostali pa se bosta selili.

Obračun so bolje odprli Američani, bili nevarnejši tekmec, a v 11. minuti so se razveselili Finci, Sebastian Aho je s sedmim zadetkom na tem SP ugnal Keitha Kinkaida, ki je slabo posredoval, plošček pa se mu je med nogama skotalil v gol.

Če bodo Švicarji proti Francozom vknjižili vsaj dve točki, bodo ne glede na preostale rezultate napredovali v četrtfinale. Foto: Reuters

Pravkar trepetajo navijači Švice in Francije. Švicarji so trenutno četrti, za napredovanje jim, ne glede na preostale rezultate, zadostujeta dve točki. A tudi Francozi na šestem mestu še niso izgubili upov na napredovanje. Je pa res, da niso odvisni od sebe. Če bi vknjižili tri točke, bi jim moral ustrezati tudi rezultat popoldanske tekme (16.15) med Slovaško in Belorusijo.

Bodo Slovaki pred svojo tekmo sploh še lahko upali?

Druga je sicer že nazadovala v drugi rang tekmovanja, Slovaki pa imajo na petem mestu še vedno možnosti za četrtfinale. A te se lahko razblinijo že s švicarsko zmago nad Francijo.

Ob 16.15 bodo bledi Kanadčani, ki so si že zagotovili izločilne boje, ne pa tudi drugega mesta (na prvega ne morejo), s katerim bi se izognili selitvi, palice prekrižali z Nemci, ki ne morejo več napredovati. Javorjeve liste je včeraj zvečer namučila Latvija.

Bodo Danci pred domačimi gledalci zvečer zadrsali v izločilne boje? Za to potrebujejo zmago nad Latvijo. Foto: Reuters

Večer za prvo mesto in zadnjo četrtfinalno vstopnico

Zvečer se obetata še dve pomembni bitki. Znan bo namreč še zadnji četrtfinalist. Za dragoceno vstopnico se bosta udarili gostiteljica Danska in Latvija. Zmagovalec bo nadaljeval svetovno prvenstvo, za poraženca bo tekmovanja konec.

Branilci naslova Švedi še ne poznajo poraza. Bodo tudi po večerni poslastici proti Rusom ostali nepremagani in skupinski del končali na prvem mestu? Foto: Reuters

Ob 20.15 pa še derbi v skupini A med vodilnimi Švedi in drugimi Rusi.

Reprezentanci loči le točka, zmagovalec bo prvi, poraženec pa drugi.

Lahko olimpijski prvaki iz Rusije, ki ne delujejo prepričljivo, težave pa jim povzroča še poškodba napadalca Florida Panthers Maksima Mamina, prvi na kolena spravijo branilce naslova?

Zmagovalec skupine bo imel v četrtfinalu precej lažje delo, saj se bo pomeril ali z Dansko ali z Latvijo, drugouvrščenega pa čaka ali Finska ali Kanada.

Četrtfinale Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu v četrtek. Zmagovalec in drugouvrščeni v skupini ostaneta na istem prizorišču, preostala se preselita. Igrajo po sistemu 1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B.

Skupina A

Švica : Francija 0:0* (-:-, -:-, -:-)



*tekma se je začela 12.15



16.15 Belorusija – Slovaška

20.15 Rusija – Švedska

Lestvica skupine A 1. Švedska* 6 tekem - 17 točk

2. Rusija* 6 - 16

3. Češka* 7 - 15

4. Švica 6 - 9

---------------

5. Slovaška 6 - 8

6. Francija 6 - 6

7. Avstrija 7 – 4

---------------

8. Belorusija** 6 - 0



*reprezentanca je napredovala v četrtfinale

**reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino A



Skupina B

Finska : ZDA 1:0* (-:-, -:-, -:-)

Aho 11.



*tekma se je začela 12.15



16.15 Kanada – Nemčija

20.15 Latvija – Danska