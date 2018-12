Slovenski reprezentant po vzhodnjaški epizodi našel novega delodajalca

Tičar je v Kölnu služboval dve leti, od 2012 do 2014, nato pa se je podal v rusko ligo KHL in v njej branil barve slovaškega Slovana iz Bratislave, pa ruskih Avtomobilista iz Jekaterinburga, Torpeda iz Nižjega Novgoroda, Sibirja iz Novosibirska in nazadnje še kitajskega kluba Kunlun Red Star, kjer pa so z njim letos pretrgali pogodbo.

Devetindvajsetletni center se vrača v klub, s katerim je v sezoni 2013/14 zaigral v finalu nemškega prvenstva in moral priznati premoč Ingosltadu, pri katerem sta nastopala njegova reprezentančna soigralca iz napada Žiga Jeglič in Robert Sabolič.

Köln v ligi DEL trenutno zaseda peto mesto.

