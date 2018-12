Zmaji v 2019 z mesec in pol dolgim zmagovitim nizom

Slovenska predstavnika v Alpski ligi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice leto 2018 končujeta na gostovanju. Zmaji so po kazenskih strelih z 2:1 slavili pri drugi ekipi Salzburga in vknjižili osmo zaporedno zmago. Pod zmagoviti zadetek se je podpisal Žan Jezovšek. Jeseničani se merijo s Zell am Seejem.