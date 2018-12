Na Koroškem je bilo vroče: Olimpija zdržala in podaljšala zmagoviti niz

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri najbolj skromnem moštvu lige, drugi ekipi Celovca zmagali tesno, s 3:2, in zmagoviti niz podaljšali na številko šest.

Zeleno-beli tabor je na Koroškem v 15. minuti v vodstvo popeljal Aljaž Chvatal. Na začetku drugega dela je na 2:0 zvišal Gal Koren, a so gostitelji kmalu zatem znižali na 1:2. Za +2 Olimpije je v 34. minuti poskrbel Sašo Rajsar. Dobro minuto pred koncem so imeli Avstrijci po prekršku Nejca Brusa kazenski strel in znižali na 2:3. Sledil je dramatičen zaključek srečanja, v katerem so zmaji odnesli celo kožo.

Po gostovanju na Koroškem se bo Olimpija v petek vrnila na domači teren, kjer bo ob 19.15 pričakala Zell am See, zadnjo tekmo leta pa bo odigrala v nedeljo pri drugi ekipi Salzburga.

Jeseničani so bili prosti, naslednja tekma jih čaka v petek, ko bo v Podmežakli ob 19. uri gostoval Celovec, zadnja tekma v 2018 jih čaka v nedeljo pri Zell am Seeju.

Zupančičevim derbi, Janovi izgubili z vodilnimi

Pestro je bilo na Predarlskem, kjer sta se udarila velika rivala z vrha lestvice, drugi Lustenau in tretji Feldkirch, ki ga vodi Nik Zupančič. Njegovo moštvo je že v 11. minuti vodilo s 3:0, na koncu pa zmagalo s 3:2.

Drugi slovenski trener v Alpski ligi Ivo Jan je s Sterzingom gostil vodilno Val Pusterio, ki je konec tedna doživela presenetljiv poraz pri moštvu z dna lestvice Milanu. Selektorjevi varovanci so izgubili z 1:3, edini zadetek je dosegel slovenski napadalec Jure Sotlar.

Alpska liga, 26. december

Lestvica

