Rodman razočaran nad podobo, o okrepitvah (še) nima odgovora

Sobotni derbi med največjima slovenskima hokejskima tekmecema HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v Tivoliju je ponudil serijo preobratov in novo zmago Ljubljančanov (4:3), ki so dobili vseh pet medsebojnih tekem sezone. Po srečanju je bil trener domačih Jure Vnuk zadovoljen z borbo svojih varovancev, trener gostov Marcel Rodman pa razočaran s predstavo svojih v večjem delu tekme: "Kot ekipa nismo bili videti, kot bi morali biti".

Scenarij sezone na hokejskih derbijih se je nadaljeval v soboto, ko Jeseničani tudi na petem srečanju v tem tekmovalnem obdobju niso našli recepta, kako na kolena spraviti Olimpijo. Na tekmi preobratov so spet ostali praznih rok. Dvakrat so vodili (1:0, 3:2), drugo tretjino dobro začeli, z dvema zadetkoma v 22 sekundah utišali privržence domačih, a zmaji so se po obeh zaostankih vrnili z dvema zadetkoma in pred okoli 2.500 gledalci slavili tesno, s 4:3.

Pokazali, da so iz pravega testa

"Super tekma. Tudi občinstvo se je vrnilo v Tivoli, kar me najbolj veseli. Prikazali smo dober hokej, to je tudi naš cilj, tako da čestitam fantom za izredno borbo in zmago," se je smejalo trenerju gostiteljev Juretu Vnuku, ki je padec po prvem odmoru komentiral z besedami: "V drugo tretjino smo prišli preveč medlo. Ne vem, zakaj, morda smo se počutili lagodno po vodstvu z 2:1, kar so Jeseničani hitro kaznovali, tako da smo se morali močno boriti, da smo se vrnili. Strniti je bilo treba vrste, fantje so se zavedali, da bodo morali bolje vstopiti v zadnjo tretjino. Spet so pokazali, da so iz pravega testa. Želim si takih tekem še naprej."

Trener Olimpije Jure Vnuk je bil po peti zmagi nad večnim tekmecem razumljivo zadovoljen, a je v istem hipu zatrdil, da ne bodo spali na lovorikah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vnuk, ki je v jeseniški igri po trenerski menjavi videl precej sprememb, na katere so se dobro pripravili, se na pet zaporednih zmag proti gorenjskemu tekmecu ne želi pretirano ozirati: "Seveda je lepo petkrat zapored premagati Jesenice, to je velika stvar, a gremo naprej. Korak za korakom, trening za treningom. Ne počivamo na lovorikah, delamo naprej."

Državni prvaki se bodo po prosti nedelji spet zbrali v ponedeljek, v sredo jih čaka naslednja tekma Alpske lige. Gostovali bodo pri zadnji ekipi tekmovanja v Celovcu.

Fotogalerija s tekme (foto; Žiga Zupan/Sportida)

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Ne more biti zadovoljen: ekipa ni bila videti, kot bi morala biti

Jeseničani so prvič v sezoni na derbiju igrali pod taktirko novega trenerja. Odstavljenega Gabra Glaviča je v začetku meseca zamenjal letos igralsko upokojeni Marcel Rodman. V derbi je vstopil zadovoljen s predstavo ob sredini zmagi nad podprvakom Rittnom (7:4), po njem pa velikih razlogov za zadovoljstvo ni imel.

Marcel Rodman je po trenerskem debiju na derbijih okrcal predstavo svoje ekipe, ki ni bila videti, kot si je želel: V celotnem tednu smo na treningih in tekmah kazalo drugačno sliko, tako da sem razočaran s podobo na ledu. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

"Edina dobra stvar v prvi tretjina je bila, da smo dosegli prvi gol. Zelo razočaran sem bil nad tem, kako smo bili videti v prvi tretjini. Pozneje smo imeli pravi odziv, a nato smo skozi tekmo spet padali. V začetku tretje tretjine smo spet prikazali nekako pravi odziv, pa nato spet padli ... Če sem bil pred tremi dnevi proti Rittnu res zadovoljen s tem, kako smo bili videti na ledu, pa čeprav določeni detajli niso bili ravno perfektni, je bilo tokrat povsem obratno. Določeni detajli so bili pravi, določene stvari smo naredili dobro, a kot ekipa nismo bili videti, kot bi morali. V celotnem tednu smo na treningih in tekmah kazali drugačno sliko, tako da sem razočaran. Ne zaradi poraza, ampak zaradi podobe na ledu," je bil kritičen 37-letni trenerski debitant na obračunih zelene in rdeče barve, ob tem pa Olimpiji pripisal večjo samozavest in odločnost.

Ni bilo energije, pobude, nadzora

Ta je bila vidna tudi ob koncu srečanja, ko so imeli Jeseničani pri zaostanku s 3:4 dvakrat zapored po dve minuti igralca več, a si prave priložnosti, da bi ogrozili vrata domačega Žana Usa, niso ustvarili.

"Odgovornost prevzemam nase, vedno bom ščitil igralce, a na določene stvari nismo bili ali pa jaz nisem bil pripravljen, tako da bo treba stvari izboljšati," pravi 37-letni trener. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Odgovornost prevzemam nase, vedno bom ščitil igralce, a na določene stvari nismo bili ali pa jaz nisem bil pripravljen, tako da bo treba stvari izboljšati. V teh štirih minutah nismo imeli niti enega pravega strela, ni bilo energije, da bi si dali priložnost, nismo imeli pobude, tako tudi vratarja nisem vzel iz igre. Čakal sem, da bi imeli nadzor, a ga nismo imeli. Čaka nas še veliko dela," je razmišljal Gorenjec, ki še spoznava Alpsko ligo, za katero pravi, "da po eni strani ni z njo nič narobe, po drugi pa vse, saj je eno stopničko prenizko".

Kot vsi, si želi vrnitve obeh večnih tekmecev na višjo raven tekmovanja, v ligo EBEL. "A o tem, kakšna je realnost, bodo govorili tisti, ki so za to odgovorni."

Dalo bi se nadgraditi, a se ne želi zaletavati

Na Gorenjskem so imeli kar nekaj težav z branilci. Že lani se je po vrnitvi po poškodbi iz napada v obrambo preselil Nik Pem, letos po poškodbah nekaterih še napadalec Urban Sodja. Na sobotni tekmi je na modri črti manjkal kapetan Andrej Tavželj, še vedno čakajo na vrnitev Gašperja Korošca.

Rodman, ki si je pred odgovori na posamezno vprašanje vzel čas za razmislek, je po srečanju dejal, da pomanjkanje branilcev ni bilo ključnega pomena za poraz, in pristavil, da je ekipa dovolj kakovostna, da se da z njo narediti marsikaj.

"V tem trenutku bi se vsekakor dalo kaj nadgraditi, ampak kdaj in kako, pa ne za eno ne za drugo nimam odgovora. Ne bi se rad v nekaj zaletel," je odgovoril na vprašanje o morebitni okrepitvi ekipe. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ko je pred tednoma na predstavitveni konferenci na Jesenicah pogledoval proti prihodnosti, je izrazil željo, da se na lastne oči prepriča, ali in kje ekipa potrebuje okrepitve, saj ga ne zanima, kaj o tej temi menijo zunanji opazovalci. Na vprašanje po derbiju, ali si je že ustvaril sliko o moči svoje ekipe in morebitnih potrebah po "novi sili", je odgovoril previdno.

"Prišel sem na Jesenice, pa so vsi rekli, "Rabiš to, rabiš tisto, tisti je zanič ...". Res potrebujem svoje mnenje, ker želim delati, kot sam vem in znam. Svoje mnenje morda imam, ampak če ga nisem pripravljen povedati, ga ne bom, ker obstajajo določene stvari, za katere moram biti povsem prepričan. Ko bom, bom to tudi povedal. V tem trenutku bi se vsekakor dalo kaj nadgraditi, ampak kdaj in kako, pa ne za eno ne za drugo nimam odgovora. Ne bi se rad v nekaj zaletel."

Svojim varovancem je dal nekaj prostih dni, po božiču pa se bodo spet zbrali in nadaljevali pripravo na prihajajoče tekme. Naslednja bo v petek, ko bodo gostili drugo ekipo Celovca.



Preberite še: