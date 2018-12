Tekma preobratov Olimpiji, ki ostaja nerešljiva uganka za Jesenice

Zadnji derbi med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice leta 2018 so zaznamovali preobrati, po katerih so se zmage s 4:3 veselili Ljubljančani. Ti so tako dobili vseh pet medsebojnih obračunov sezone z železarji, pri katerih je trenerski debi na derbiju dočakal Marcel Rodman.

Alpska liga, 22. december



HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

0:1 Rodman 7. (Paradis, Tomaževič), 1:1 Jezovšek 10. (Koblar), 2:1 Jezovšek 18. (Koblar), 2:2 Bašič 21. (Čimžar, Pance), 2:3 Paradis 21. (Tomaževič), 3:3 Zajc 39. (Kranjc, Čepon), 4:3 Koren 44. (Zajc, Brus)

Slovenska rivala sta se v tej sezoni pred sobotno tekmo srečala že štirikrat, vselej so led kot zmagovalci zapustili hokejisti v zeleno-belih barvah. Najprej so slavili na pripravljalni tekmi, nato na finalu Pokala Slovenije in še dveh obračunih Alpske lige. Prvega so v Podmežakli dobili s 4:0, na drugem v Tivoliju pred mesecem dni pa je bilo precej bolj tesno (4:3). Tudi na večernem, ki je ponudil serijo preobratov, ni bilo nič drugače.

Po novembrskem porazu železarjev proti zmajem je vodstvo kluba odstavilo Gabra Glaviča in trenersko taktirko zaupalo nekdanjemu igralcu Jesenic Marcelu Rodmanu, ki je danes kot trener prvič vodil ekipo na slovenskem derbiju. Rodman je pogrešal poškodovanega kapetana Andreja Tavžlja, še enega branilca Gašperja Korošca ter obolela napadalca Luko Kalana in Gašperja Seršena, medtem ko se je v postavo vrnil Gašper Glavič. Za Ljubljančane je prvič v Alpski ligi zaigral Žiga Pešut.

Rodman za jeseniško vodstvo, Jezovšek odgovoril. Dvojno.

Žan Jezovšek je na jeseniško vodstvo odgovoril z dvema zadetkoma in poskrbel, da je odšla Olimpija na odmor z vodstvom 2:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Srečanje je aktivneje začela Olimpija, ki je bila pogosteje pred vrati Clarka Saundersa kot Jeseničani pred Žanom Usom, a zmaji niso bili uspešni. So pa tako železarji iz ene prvih pravih priložnosti prišli do vodstva v sedmi minuti. Philippe Paradis je ob ogradi prišel do ploščka in ga poslal proti golu do Davida Rodmana, ki je izkoristil zmedo ljubljanske obrambe in zadel na 1:0.

Ob vodstvu gostov so se strasti na tribuni razvnele, leteli so kozarci piva, na jeseniško stran je priletela bakla, tako da so imeli policisti nekaj dela. Jeseničani so imeli zatem priložnost za zvišanje z igralcem več, a jim ni uspelo uiti na +2. V deseti minuti so na račun prišli tudi domači navijači, po podaji Gregorja Koblarja je Saundersa za izenačenje premagal Žan Jezovšek, ki je pobegnil po levi strani. Celjan, še lani je igral za gorenjsko ekipo, je dve minuti pred iztekom tretjine še drugič zatresel mrežo in povedel zmaje v vodstvo.

22 sekund za preobrat železarjev, Zajc za novo izenačenje

Marcel Rodman je dočakal trenerski debi na derbijih. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Druga tretjina se je začela povsem po željah Jesenic, ki so večji del tretjine igrali bolje od domačih in izkoriščali medlo obrambo. Tadej Čimžar je prišel pred gol, a mu je plošček ušel, kljub temu je "odpeljal" Usa na drugo stran vrat, tako da je leva stran ostala povsem prazna, kar je izkoristil Luka Bašič in po 18 sekundah tretjine izenačil. Le 22 sekund zatem so železarji prišli do drugega vodstva. Levji delež zaslug gre Blažu Tomaževiču, akcijo je s strelom, ko je plošček švignil mimo Usove rame v gol, zaključil Paradis.

Sledilo je precej nervozno nadaljevanje, do zadnjih minut tretjine Olimpija ni prihajala do pravih priložnosti, nato pa precej grešila oziroma ji je izenačitev preprečeval Saunders. Minuto in pol pred koncem tretjine je Olimpija prek Mihe Zajca izenačila, tako da sta moštvi na zadnji odmor odšli izenačeni, kar je obetalo dramatično nadaljevanje.

Koren za zmago Olimpije

Foto: Žiga Zupan/ Sportida

To je v 44. minuti razveselilo pristaše zelenega tabora. Gal Koren je plošček zbezal za hrbet kanadskega čuvaja mreže in Olimpiji priskrbel drugo vodstvo. Že v naslednji akciji je Bašič zdrvel v protinapad, a ni bil uspešen.

Jeseničani so lovili izenačenje, a pravega odgovora niso našli. Ob koncu so imeli štiri minute igralca več, a jim ni uspelo izenačiti. Zmaji so tako še petič zapored ugnali železarje, ki v tej sezoni za gostitelje še niso našli recepta.

Olimpijo naslednja alpska tekma čaka v sredo pri zadnji ekipi v Celovcu, Jeseničane pa v petek doma, ko bodo gostili Celovčane, takrat bodo zmaji gostili Zell am See.

Kaj so povedali po tekmi? "Zmaga za en zadetek je zelo sladka. Res je, da sem dosegel dva zadetka, a mi je pri tem pomagala moja ekipa. Ne želim se izpostavljati, zaslužna je celotna ekipa. V drugo tretjino smo stopili nekoliko ležerno, oni so hitro dosegli dva zadetka, a smo se nato zbudili, nadaljevali v svojem ritmu in pred koncem druge tretjine izenačili na 3:3. Ob koncu tekme, ko so imeli dvakrat igralca več, smo odigrali zelo agresivno, kar se nam je obrestovalo. Vsa čast vsem fantom, ki so se zadnje štiri minute borili z igralcem manj. Trud je bil poplačan. Samo tako naprej," je po srečanju dejal strelec dveh zadetkov za Olimpijo Jezovšek. "Smo vedno bližje, ampak moram reči, da nismo zadovoljni s svojo igro. Igro, ki jo želimo igrati, smo pokazali na prejšnji tekmi proti Rittnu, ko smo bili zelo agresivni in igrali zelo povezano. Danes pa je bila igra zelo raztrgana, igra z igralcem več nam ni stekla. Naredili smo kar nekaj napak, dobili prepoceni zadetke ... Morda smo lahko zadovoljni le z drugo tretjino, 15 minut tega dela, preostalo pa ... Čaka nas še veliko dela. Zelo kratek čas smo imeli za uvajanje novega sistema. Morda je malo razlog tukaj, malo morda tudi v glavah, da smo kar nekaj tekem proti njej izgubili. Danes smo preveč z lahkoto dajali ploščke od sebe. Morda je bilo nekatere igralce malo strah, niso bili samozavestni, morda. Takih stvari si na derbijih ne moremo privoščiti. Če potegnemo črto pod tekmo, lahko rečemo, da je Olimpija zasluženo zmagala," pa je po novem porazu razmišljal strelec prvega zadetka David Rodman.

Alpska liga, med 22. in 23. decembrom

Lestvica

