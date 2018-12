Finci zaustavili Kanadčane in osvojili Spenglerjev pokal

V Davosu se je z zmago finskega prvoligaša KalPa končal tradicionalni Spenglerjev pokal. Za naslov se je borilo šest ekip, ki so bile sprva razdeljene v dve skupini, imenovani Cattini in Torriani. Skupino Cattini so sestavljali Davos, ekipa Kanade in nemški prvoligaš Thomas Sabo Ice Tigers, Torriani pa Trinec, Metallurg Magnitogorsk in finski prvoligaš KalPa.

V finalu sta se pomerila ekipa Kanade, ki se je potegovala za četrti zaporedni naslov, in finska KalPa. Srdito bitko so odločili kazenski streli, po katerih so z 2:1 slavili Finci in postali prva finska ekipa, ki je osvojila Spenglerjev pokal.

Hokejisti KalPe se po kazenskih strelih veselijo prvega mesta na Spenglerjevem pokalu:

It's over. Andrew Ebbett can't score and KalPa has become the first Finnish team to win the #SpenglerCup.



An absolutely incredible performance from Denis Godla when it mattered most. #SpenglerCup pic.twitter.com/2koXhl8LlI — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) December 31, 2018

Spenglerjev pokal 2018 Ponedeljek, 31. decembra

finale

Kanada : KalPa 1:2** (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Winnik 46., Luostarinen 52., Rissanen (KS)



**kazenski streli Nedelja, 30. decembra

polfinale 1:

Kanada : Nürnberg Ice Tigers 4:2



polfinale 2:

KalPa : Davos 2:1 Sobota, 29. decembra, tekmi za polfinale

Metallurg Magnitogorsk : Nürnberg Ice Tigers 1:3

Davos : Ocelari Trinec 3:1 Skupinski del Sreda, 26. decembra

Skupina Torriani

Ocelari Trinec : Metallurg Magnitogorsk 1:2 - po kazenskih strelih Skupina Cattini

Davos : Kanada 1:2 Četrtek, 27. decembra

Skupina Torriani

KalPa : Ocelari Trinec 3:1 Skupina Cattini

Thomas Sabo Ice Tigers : Davos 2:3 Petek, 28. decembra

Skupina Torriani

Metallurg Magnitogorsk : KalPa 0:1 - po podaljšku Skupina Cattini

Kanada : Thomas Sabo Ice Tigers 6:2 Lestvici:

Skupina Cattini:

1. Kanada 2 tekmi – 6 točk

2. Davos 2 – 3

3. Nürnberg Ice Tigers 2 - 0 Skupina Torriani:

1. KalPa 2 tekmi – 5 točk

2. Metallurg Magnitogorsk 2 – 3

3. Ocelari Trinec 2 - 1

