Turnir povabljencev brez Slovencev, gostitelji z veliko spremembo

Nastop na tradicionalnem Spenglerjevem pokalu, ki nosi ime po Carlu Spenglerju, ki je zaslužen za promocijo hokeja v nemško govorečem delu Evrope, si moštva zagotovijo le s povabilom organizatorja. Organizacijske niti ima v rokah moštvo Davos, ki je do zdaj največkrat osvojilo turnir, in sicer so Švicarji na najvišji stopnički stali 15-krat. Ekipa Kanade je lani s tretjo zaporedno zmago ponovila dosežek gostiteljev.

Začetki turnirja segajo v leto 1923, ko je naslov prvaka osvojila univerza iz Oxforda, ki so jo sestavljali kanadski študenti. Ti so v finalu premagali nemški Berlin. Do zdaj pokala niso odigrali le štirikrat, v letih 1939 in 1940 zaradi druge svetovne vojne, v letih 1949 in 1956 pa jim ga ni uspelo izvesti.

Šest ekip, dve skupini Za naslov se bori šest ekip, ki so razdeljene v dve skupini, imenovani Cattini in Torriani. Skupini sta poimenovani po udarni švicarski napadalni trojki Richard Torriani – Bibi, Hans Cattini – Joe in Ferdinand Cattini – Pic, ki je bila v 30. in 40. letih preteklega stoletja strah in trepet za nasprotne ekipe. Prvouvrščeni ekipi se uvrstita neposredno v polfinale, za dve mesti pa se borijo preostale ekipe. Ker gre za prestižno tekmovanje, so organizatorji dopustili, da se moštva za tekmovanje nekoliko okrepijo. Tako lahko poleg zasedbe, ki je registrirana v domačem prvenstvu, vsaka ekipa pripelje še štiri dodatne igralce in enega vratarja.

Davos po 22 letih pod novim trenerjem

Gostitelj Davos je turnir osvojil 15-krat, zadnjič leta 2011, ko se je legendarni trener Arno Del Curto takole veselil zmage. Švicar se je pred mesecem dni po 22 letih vodenja Davosa poslovil. Foto: Reuters

Prvo ime je vsekakor Davos. Organizatorji Spenglerjevega pokala so največkrat osvojili naslov prvaka tradicionalnega turnirja, in sicer so se hokejisti Davosa zmage veselili 15-krat, še 25-krat pa so se uvrstili v finale. A zadnjič so se zmage veselili daljnega leta 2011.

Švicarji so letos doživeli veliko spremembo. Po slabem začetku sezone se je po 22 letih od kluba poslovil legendarni trener Arno Del Curto, ki je kolektiv vodil od leta 1996. Pod njim je Davos osvojil šest naslovov švicarskega prvaka in pet Spenglerjevih pokalov. Zamenjal ga je Harijs Vitolins, ki je zadnja leta preživel v ligi KHL, deloval pa tudi kot pomočnik Olega Znaroka v ruski reprezentanci.

Poleg klubskih zasedb lahko sodelujejo tudi reprezentance, letos bo to znova selekcija Kanade, ki na prestižnem turnirju sodeluje vse od leta 1983. Kanadčani bodo tudi letos eni od kandidatov za vrh. Zadnja tri leta so ugnali vso konkurenco in lani po številu zmag na vrhu ujeli Švicarje.

Večina jih igra v najkakovostnejši švicarski ligi, v reprezentanci pa so tudi hokejisti iz lige KHL, Švedske, Finske, lige AHL, univerzitetne lige čez lužo. Vodi jih Kevin Dineen, ki je sezono začel kot pomočnik pri Chicago Blackhawks, a so ga novembra skupaj z Joelom Quennevillom odstavili.

Ob Davosu in Kanadčanih skupino Cattini sestavlja še nemški prvoligaš Thomas Sabo Ice Tigers iz Nürnberga.

Skupino Torriani sestaljajo eden najuspešnejših KHL-ovcev Metallurg Magnitogorsk, finski prvoligaš KalPa iz Kuopia ter češki podprvak in polfinalist lige prvakov Oceláři Třinec.

Na turnirju tokrat ne bo slovenskih hokejistov, zadnji dve leti je na njem sodeloval Blaž Gregorc, predlani pa tudi Rok Tičar.

Spenglerjev pokal 2018 Sreda, 26. december Skupina Torriani

Ocelari Trinec - Metallurg Magnitogorsk Skupina Cattini

Davos - Kanada Četrtek, 27. december Skupina Torriani

KalPa - poraženec Ocelari Trinec/Metallurg Magnitogorsk Skupina Cattini

Thomas Sabo Ice Tigers - poraženec Davos/Kanada Petek, 28. december Skupina Torriani

zmagovalec Ocelari Trinec/Metallurg Magnitogorsk - KalPa Skupina Cattini

zmagovalec Davos/Kanada - Thomas Sabo Ice Tigers Sobota, 29. december, tekmi za polfinale drugouvrščeni skupine Torriani - tretjeuvrščeni skupine Cattini

drugouvrščeni Cattini - tretjeuvrščeni skupine skupine Torriani Nedelja, 30. december

polfinale 1

polfinale 2 Ponedeljek, 31. december

finale

