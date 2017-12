Kanadčanom hat-trick in izenačenje na vrhu večne lestvice

91. Spenglerjev pokal 2017

Zmagovalci 91. Spenglerjevega pokala so Kanadčani, ki so v finalu s 3:0 premagali izbrano vrsto Švice. Kanada je tako tretjič zapored osvojila tradicionalni prednovoletni turnir. To je zanjo 15. zmaga, z njo so se na vrhu po naslovih izenačili z Davosom. Hradec Kralove slovenskega branilca Blaža Gregorca je obstal v polfinalu, izločili so ga prav Kanadčani.