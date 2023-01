To je Fajonova v Davosu povedala o Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imamo spopad med Vzhodom in Zahodom in slovenska zunanje politika bo uspešna le, če bo odprta in vključujoča," je še dejala Tanja Fajon.

"Imamo spopad med Vzhodom in Zahodom in slovenska zunanje politika bo uspešna le, če bo odprta in vključujoča," je še dejala Tanja Fajon. Foto: STA

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je od torka mudila na Svetovnem gospodarskem forumu, kjer je sodelovala v razpravah, v luči iskanja podpore za kandidaturo Slovenije za članico VS ZN pa opravila številna dvostranska srečanja. Slovenijo je predstavila kot sodobno, socialno in zeleno državo, ki se zavzema za mednarodni mir, varnost in stabilnost.

V razpravi o spremenjenih geopolitičnih razmerah je opozorila, da se je svetovni red začel spreminjati z začetkom ruske agresije na Ukrajino. "V razpravi o novem geopolitičnem obdobju se mnogi strinjamo, da potrebujemo veliko bolj dostojanstveno politiko Zahoda in veliko bolj ponižno in vključujočo politiko do držav v razvoju," je dejala na forumu v Davosu.

Pri tem je poudarila, da ne smemo pozabiti na Zahodni Balkan in da moramo izkoristiti geopolitični trenutek. "Poskrbimo, da bo leto 2023 leto preboja za države Zahodnega Balkana. Spomnimo se, kaj je bistvo širitve, in razmišljajmo zunaj okvirjev," je pozvala, so sporočili zunanjega ministrstva.

Ruska agresija

Ob bližajoči se 50. obletnici helsinške sklepne listine je nastopila tudi na panelu z naslovom Novi Helsinki, ki je bil v luči ruske agresije nad Ukrajino namenjen aktualnemu vprašanju o potrebi po novi varnostni arhitekturi v Evropi.

"Nikoli ne smemo pristati, da bi vladavina moči prevladala nad močjo pravil. Z gledišča Slovenije, majhne države, danes bolj kot kadarkoli potrebujemo spoštovanje močnih mednarodnih pravil. Varen, stabilen in predvidljiv mednarodni red mora biti v osrčju našega obstoja v mednarodni skupnosti," je poudarila.

"Imamo spopad med Vzhodom in Zahodom in slovenska zunanja politika bo uspešna le, če bo odprta in vključujoča," je še dejala v izjavi po srečanju.

Številna srečanja

Poleg tega je sodelovala še na več drugih panelnih razpravah, med drugim o vesolju, vodi, vlogi EU v razdrobljenem svetu, Zahodnem Balkanu in ženskih voditeljicah.

Ob robu foruma je Fajon medtem opravila številna dvostranska srečanja. Srečala se je s predsednikoma Demokratične republike Kongo Felixom Tshisekedijem in Severne Makedonije Stevom Pendarovskim, pa tudi z zunanjimi ministri Pakistana, Vzhodnega Timorja, Iraka, Romunije, Kolumbije ter z ministrom za trgovino in industrijo Zambije.

Vodja beloruske opozicije

Sestala se je še z vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko, s posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom ter z generalnima direktorjema Evropske vesoljske agencije Josefom Aschbacherjem in Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom.

Kot poudarjajo na ministrstvu, je ministrica srečanja izkoristila za promocijo slovenskih interesov in za pridobitev podpore za kandidaturo Slovenije za nestalni sedež v Varnostnem svetu Organizacije Združenih narodov za obdobje 2024-2025. Sama je po vrhu še tvitnila, da je srečanje uporabila za krepitev partnerskih vezi in promocijo slovenske inovativnosti na področju gospodarstva in znanosti.