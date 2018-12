Slovenci nimajo sreče s poškodbami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nov slovenski hokejist na seznamu tistih, ki morajo počivati, je Anže Ropret. Napadalec madžarskega kluba UTE Ujpest je ob naletu na sredini tekmi utrpel blažji pretres možganov, rano pa so mu zakrpali z desetimi šivi.

Sredin obračun med kluboma razširjene avstrijske Erste lige med debrecenskim DEAC in Ujpest UTE se je za slovenskega napadalca Anžeta Ropreta končal slabo. Za to je v 36. minuti z naletom poskrbel Jiri Behal, ki je 29-letnika nabil na ogrado. Ropret je utrpel blažji pretres možganov, rano na glavi pa so mu oskrbeli z desetimi šivi.

V dresu UTE - obračun je dobil s 5:2 - igrata še dva Slovenca, in sicer napadalec Andrej Hebar in vratar Aleš Sila. Njihovo moštvo zaseda peto mesto, vodilni je Ferencvaros.

Ken Ograjenšek in Jan Urbas sta na prisilnem počitku. Foto: Vid Ponikvar

Ropret je še eden od Slovencev, ki morajo te dni počivati. Nemški prvoligaš iz Bremerhavna še naprej ne more računati na svojega najboljšega strelca Jana Urbasa, ki okreva po naletu v glavo. Že mesec dni je zaradi poškodbe mišice odsoten zadnja leta kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak.

Poškodovan je tudi Ken Ograjenšek, ki mu je plošček pred dnevi priletel v obraz in mu zlomil ličnico. Na prisilnem počitku je tudi vratar Gašper Krošelj. Čuvaj mreže češkega prvoligaša Mlada Boleslav je pred tednom dni predčasno končal srečanje, na zadnji tekmi ga tako ni bilo v postavi.

