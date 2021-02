Slovenski podvig, ki je šokiral Američane

Pred točno tremi leti je slovenska hokejska reprezentanca na olimpijskih igrah v Pjongčangu vknjižila zgodovinsko, prvo in edino zmago nad ZDA. Potem ko so zaostajali z 0:2 so priredili preobrat in v podaljšku slavili s 3:2.

Pred točno tremi leti je slovenska hokejska reprezentanca na olimpijskih igrah v Pjongčangu vknjižila zgodovinsko, prvo in edino zmago nad ZDA. Potem ko so zaostajali z 0:2 so priredili preobrat in v podaljšku slavili s 3:2. Foto: Stanko Gruden, STA

"Neverjetno. Ne zavedamo se še, kaj nam je uspelo. Vesel in ponosen sem na fante, na to ekipo," se je pred natanko tremi leti v olimpijskem Pjongčangu smejalo takratnemu kapetanu slovenske hokejske reprezentance Janu Muršaku. Razlog? Zgodovinska zmaga Slovencev po izjemnem preobratu nad Američani, ki so sicer pogrešali kopico zvezdnikov, kar pa ne zmanjšuje uspeha oklepnikov iz dežele na sončni strani Alp.

Dobro leto mineva od zadnje prave akcije slovenske hokejske reprezentance. Februarja lani je na Jesenicah pričakovano opravila s tekmeci na olimpijskih predkvalifikacijah in si zagotovila vstopnico za zaključni olimpijski kvalifikacijski turnir. Ta bi moral biti že za njo, a ga je koronavirus, podobno kot dve domači svetovni hokejski prvenstvi, odnesel.

Predvideno je, da se bodo Slovenci za nastop na tretjih zaporednih olimpijskih igrah avgusta potegovali na Norveškem, ki je pred dnevi sprejela še strožje ukrepe v boju s koronavirusom in do konca trenutne sezone odpovedala vse "zimske" športne prireditve. Leta 2014 so s 7. mestom navdušili v Sočiju, štiri leta pozneje pa v Pjongčangu končali na 9. mestu. In prav v Južno Korejo smo se vrnili v tokratnem Skoku v (bližnjo) športno preteklost.

Brez NHL-ovcev

Američani so se morali znajti brez kopice zvezdnikov, a so kljub temu veljali za favorite. Foto: Reuters Prvič po letu 1998, ko je ZOI gostil Nagano, so se olimpijska vrata za hokejiste najmočnejše hokejske lige na svetu NHL pred Pjongčangom zaprla.

Kari Savolainen, ki mu je vodstvo Hokejske zveze Slovenije za olimpijsko sezono zaupalo vodenje slovenske izbrane vrste, je pogrešal Anžeta Kopitarja, uvodni nasprotniki Slovencev, Američani, pa kar celotno reprezentanco. Ameriški selektor Tony Granato je tako na kup zbral mešanico prekaljenih mačkov in mlajših upov tako iz najmočnejših evropskih lig kot ameriške lige AHL in nekaterih univerz.

"Nas poznajo oni?"

"Ne, ne poznam jih po imenu. A prepričan sem tudi, da Slovenci ne poznajo prav veliko naših imen," je dan pred uvodnim srečanjem s Slovenijo našemu poročevalcu ob prošnji za izpostavitev kakšnega slovenskega hokejista odvrnil izkušeni kapetan ZDA Brian Gionta. Napadalca z več kot tisoč odigranimi tekmami v NHL v primeru zelene NHL luči najverjetneje ne bi bilo v Pjongčangu. Oddaljeni od olimpijske reprezentance bi bili tudi preostali varovanci Granata, ki pa jim je pred srečanjem s Savolainenovo četo kljub vsemu pripadala izrazita papirnata vloga favoritov. Kljub odsotnosti NHL-ovcev so imeli Američani v svoji vrsti kopico izkušenj NHL. Kar 15 hokejistov je odkljukalo vsaj nekaj tekem v najmočnejši hokejski ligi na svetu, kapetan Brian Gionta več kot tisoč. Foto: Reuters

Ameriška 15-erica je imela izkušnje iz lige NHL, pri Sloveniji le kapetan Jan Muršak, dve tretjini ekipe ZDA sta si kruh služili v ligi KHL, pa v švedski, švicarski, nemški eliti, podatek, da je bilo v tistem letu v ZDA 555.935 registriranih hokejistov, v Sloveniji le 1.024, pa je že sam po sebi dovolj zgovoren.

Sprva po ameriških željah ..., Američani so po prvi tretjini vodili z 1:0, po drugi z 2:0 ... Foto: Stanko Gruden, STA

Slabih 3.500 gledalcev v dvorani Kwandong, med katerimi je bila tudi peščica Slovencev, je v uvodni tretjini spremljalo pričakovan potek, ki se je odvijal po željah favoritov, in videlo en zadetek. Ameriško prevlado v drugi polovici tretjine je z zadetkom kronal Brian O'Neal. Tudi v nadaljevanju so tempo diktirali izjemno hitri Američani, ki so v 33. minuti prek Jordana Greenwaya še drugič ugnali sicer razpoloženega Gašperja Krošlja in po 40. minutah vodili z 2:0.

Slovenci, ki so pozneje priznali, da so v obračun vstopili s preveč strahospoštovanja, so v tretjo tretjino krenili izjemno odločno, kar se jim je obrestovalo v 46. minuti. Branilec Blaž Gregorc je meril zelo natančno, v gneči pred golom je vratarju Ryanu Zapolskemu pogled zakrival Jan Urbas, ki se je nato v uradnem zapisniku znašel kot strelec prvega slovenskega zadetka, s katerim se je začel epski preobrat.

... popoln preobrat, ki mu je piko na i postavil takratni kapetan Slovenije Jan Muršak. Foto: Stanko Gruden, STA

... nato pa ...

Savolainen je ob koncu rednega dela iz vrat potegnil vratarja in poskušal s šestimi igralci v polju, kar so njegovi varovanci izkoristili v manj kot 20 sekundah. Gregorc je plošček poslal proti golu, pred katerim je bil pozoren kapetan Muršak, ki ga je spretno poslal v mrežo in izsilil podaljšek tri na tri. Slovenci so imeli v žepu točko proti hokejski velesili, po zgolj 38 sekundah podaljšanje igre, v kateri se je odpiralo veliko prostora, pa jim je uspel popoln preobrat. Pod zmagoviti zadetek za premierno zmago (3:2) nad ZDA se je podpisal Muršak.

To je bila sedma tekma Slovenije in ZDA, šesta na uradnih tekmovanjih. Vse do tega obračuna so dobili Američani, štiri na SP ter tudi olimpijsko v Sočiju 2014, ko so bili boljši s 5:1.

"Ne zavedamo se še"

"Verjeli smo do konca," se je smejalo Krošlju, ki se je izkazal s 34 obrambami. Foto: Reuters "Neverjetno. Ne zavedamo se še, kaj nam je uspelo. Vesel in ponosen sem na ekipo. Nisem čustvena oseba. A danes sem res ponosen na fante in na to, kako smo delovali. Spodbujali smo se, tako na ledu kot v slačilnici. Delovali smo kot ekipa," je po izjemnem preobratu dejal dvakratni slovenski strelec, Krošelj, ki je zbral 34 obramb, pa: "Nimam besed. Tudi ob zaostanku z 0:2 smo verjeli do konca, trudili smo se, zaslužena zmaga gre k nam."

"Že res, da niso imeli najboljši, a ..."

​​​​​​​"To je velika zmaga, zato sem srečen mož," je po zmagi dejal Finec na slovenski klopi. Foto: Stanko Gruden, STA "To je velika zmaga, zato sem srečen mož. Tudi igralci so seveda veseli. Takšna tekma lahko vlije veliko samozavesti pred nadaljevanjem. Pokazali smo borbeni duh. Le z borbenim duhom pa se lahko boriš proti takšnim velikim reprezentancam," je bil zadovoljen selektor Savolainen, smejalo se je, kakopak, tudi Žigi Jegliču: "Že res, da Američani v svojih vrstah nimajo najboljših hokejistov. A to je država z velikansko bazo igralcev. Morda smo prav zaradi tega tekmeca sprva tudi preveč spoštovali. A nato smo rasli in rasli. Dosegli smo preobrat in zasluženo zmagali."

"Ameriška hokejska reprezentanca je izgubila proti Sloveniji. Sloveniji!" se je glasil zgolj eden od zgovornih naslovov medijev čez lužo, ki so nepričakovani poraz ZDA označili s šokom, tudi katastrofo. Foto: Stanko Gruden, STA

Šok, katastrofa: "Američani izgubili proti Sloveniji. Sloveniji!"

Po osupljivi zmagi so znova oživele debate o slovenskem čudežu na ledu in neprimerljivih statističnih hokejskih podatkih med Slovenijo in ZDA. Slovenci so kipeli od ponosa, čez lužo pa so pisali o šoku, katastrofi, velikem povratku reprezentance, ki je šele drugič na olimpijskem hokejskem turnirju, zapravljeni tekmi zmedenih Američanov ...

Granato si uvodne tekme OI ni zamislil tako. Foto: Reuters ​​​​​​​"Ameriška hokejska reprezentanca je izgubila proti Sloveniji. Sloveniji!" se je glasil zgolj eden od zgovornih naslovov ameriških medijev.

14. februar 2018 je tako postal nov februarski dan v slovenski hokejski zgodovini, ki se ga bodo ljubitelji te ekipne igre radi še dolgo spominjali.

Po hudem boju z Norvežani brez četrtfinala

Slovenci so v nadaljevanju olimpijskega turnirja visoko izgubili s poznejšimi prvaki Rusi (2:8) in še na drugih zaporednih OI premagali Slovake (3:2 po kazenskih strelih). Na obračunu za četrtfinale, pred katerim je slovenski tabor zatresla Jegličeva dopinška afera, pa po hudem boju v podaljšku izgubili z Norvežani in končali na 9. mestu med 12. udeleženci.

Američani so končali na 7. mestu, v četrtfinalu so jih izločili Čehi.

Selektor Matjaž Kopitar bi moral varovance že lani avgusta voditi na olimpijskih kvalifikacijah na Norveškem, a jih je odnesel koronavirus. Nov razpored jih predvideva konec letošnjega avgusta. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na svidenje v Pekingu

Prihodnje zimske olimpijske igre bodo med 4. in 20. februarjem 2022 potekale v Pekingu. Kanadčani, Rusi, Finci, Švedi, Čehi, Američani, Nemci in Švicarji imajo mesto tam že zagotovljeno. Na voljo so še tri vstopnice, ki se bodo delile na treh olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih. Slovenci se bodo na Norveškem merili še z Dansko in Južno Korejo.

Slovenska reprezentanca na OI v Pjongčangu: Vratarji : Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Luka Gračnar (Red Bull Salzburg, liga EBEL) Branilci : Blaž Gregorc (HK Mountfield, češka Extraliga), Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik (oba Karlovy Vary, češka druga liga WSM), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Mitja Robar (KAC Celovec, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Jurij Repe (Kladno, češka druga liga, WSM) Napadalci : Jan Muršak (Frölunda, švedska elitna liga SHL), Žiga Jeglič (Neftehimik Nižnekamsk, liga KHL), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Boštjan Goličič in David Rodman (oba Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Szekesfehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Miha Verlič (VSV Beljak, liga EBEL), Marcel Rodman (Tolzer Lowen, DEL2), Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija, Alpska liga) Selektor: Kari Savolainen

Pomočnik selektorja: Nik Zupančič

Pomočnik selektorja: Edo Terglav

Pomočnik selektorja (vratarji): Gaber Glavič

Pomočnik selektorja (video analiza): Aleš Burnik

Svetovalec selektorja: Risto Dufva

Vodja ekipe: Dejan Kontrec

Tehnični vodja: Milan Dragan, Drago Terlikar

Zdravnik: Klemen Stražar

Fizioterapevt: Janez Mikolič, Jure Ferjanič

Predstavnik za medije: Rok Srakar

