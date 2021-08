Slovenska hokejska reprezentanca bo med četrtkom in nedeljo lovila nastop na tretjih zaporednih olimpijskih igrah. Olimpijsko vozovnico si bo v Oslu priigral le zmagovalec turnirja, na katerem bodo ob gostiteljih in četi Matjaža Kopitarja sodelovali še Danci in Južni Korejci. Spomin na Vojens in Minsk je še kako živ.

Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in gostiteljica prihodnjih zimskih olimpijskih iger Kitajska imajo hokejsko vstopnico za tekmovanje pod petimi krogi v Pekingu že zagotovljeno, na voljo pa so še tri vozovnice.

Za eno od teh se bodo v prihodnjih dneh v Oslu v družbi gostiteljev, Dancev in Južnih Korejcev borili tudi Slovenci, ki bodo lovili še tretji zaporedni olimpijski nastop.

1. Vojens

Slovenci so si prvi olimpijski nastop priborili leta 2013 na Danskem. Foto: Drago Cvetanovič

Prvega v samostojni državi so si zagotovili februarja leta 2013, ko so sanje generacij uresničili v danskem Vojensu. Na poti do Sočija so jim nasproti stali gostitelji, Belorusi in Ukrajinci. Največji nevarnosti sta pretili prav iz prvih dveh reprezentanc, v korist Dancem je govorilo še domače prizorišče.

Slovenci so pod taktirko zdajšnjega selektorja Matjaža Kopitarja najprej na kolena spravili KHL-ovsko Belorusijo (4:2). Dan zatem, 8. februarja, pa so v dvorani SE Arena, v kateri je pet tisoč gledalcev čakalo zmago domačih, razorožili še Dance (2:1), ki sta jim največ sivih las povzročila Robert Kristan (37 obramb) in David Rodman (dva gola). Z drugo zmago so si še pred zadnjim srečanjem olimpijskih kvalifikacij priigrali premierni nastop na olimpijskih igrah. V Sočiju so navdušili, se uvrstili v četrtfinale in na koncu zasedli sedmo mesto.

2. Minsk Drugega pa septembra 2016 v Belorusiji Foto: Hokejska zveza Slovenije

Tri leta in pol po Vojensu so bili risi znova na olimpijski kvalifikacijski misiji. Termin je bil podoben letošnjemu, v Minsku jim je, tako kot bo tudi letos, pomagal tudi igralec NHL Anže Kopitar. Podobni so bili tudi tekmeci. Znova Danci, znova Belorusi, ob njih pa še Poljaki. Četa selektorja Nika Zupančiča je najprej delo uspešno opravila proti Poljski (6:1), nato znova razžalostila Dance (3:0), na odločilnem zadnjem dvoboju pa po drami in kazenskih strelih (3:2) utišala dobrih 15 tisoč gledalcev, ki so v Minsk Areni pesti stiskali za gostitelje. Rok Tičar je prispeval oba zadetka v rednem delu, v loteriji pa po uspešnem Kopitarjevem poskusu zapečatil usodo Belorusov. V vratih se je izkazal Gašper Krošelj. Slovenci so bili drugič na olimpijskih igrah. V Pjongčangu, kjer Kopitar zaradi "rdeče luči NHL" ni smel pomagati, so bili znova blizu četrtfinalu, a so jih v podaljšku ugnali Norvežani.

3. Oslo?

Prav slovenski krvniki iz Južne Koreje bodo tokrat gostitelji kvalifikacijske skupine F, v kateri bosta spored v četrtek odprli Slovenija in, znova, Danska. Dan za tem se bodo Kopitarjevi varovanci udarili z Norvežani, v času nedeljskega kosila pa še z, na papirju najmanj zahtevnim tekmecem, Južno Korejo.

Preostala kvalifikacijska turnirja bosta v Rigi (Latvija, Francija, Italija, Madžarska) in Bratislavi (Slovaška, Belorusija, Avstrija in Poljska).

Tako kot pred osmimi leti v Vojensu selektorsko taktirko tudi tokrat vihti Matjaž Kopitar. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Matjaž Kopitar, ki mu bosta na terenu kot pomočnika pomagala Gorazd Rekelj in Kari Savolainen, medtem ko bo trener vratarjev Klemen Mohorič v izogib morebitnim težavam v ruskem klubu delal na daljavo, je v Skandinavijo odpeljal tri čuvaje mreže, osem branilcev in 14 napadalcev. Prva hobotnica je Gašper Krošelj, ob njem sta Luka Gračnar in Matija Pintarič.

V napadu bosta ob zvezdniku svetovnega hokeja Anžetu Kopitarju še dva "Američana" Jan Drozg in novinec na večjih članskih reprezentančnih tekmovanjih Luka Maver. Pa standardna orožja zadnjih letih: Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, ob slednjem pa še trije napadalci HK SŽ Olimpija Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar.

Največ reprezentančnih izkušenj na modri črti prinašajo Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, ob slednjem sta iz Olimpije še Kristjan Čepon in Miha Logar, pot na Norveško pa si je prislužil tudi železar Aljoša Crnovič. V falangi branilcev ni poškodovanega Jurija Repeta.

"Tisti, ki bo optimalno pripravljen in bo imel ob tem še malo sreče, bo imel najboljše možnosti za zmago. Lahko se vrnemo s tremi zmagami ali tremi porazi. To je odvisno tudi od tiste kemije znotraj ekipe, ki pa jo Slovenci vedno imamo. Verjamem, da se da," pred četrtkovim začetkom pravi prvi zvezdnik Anže Kopitar, ki je v torek praznoval 34. rojstni dan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dnevna forma, sreča, kemija ...

Prva slovenska nasprotnika sta standardna člana elite, na svetovni lestvici zasedata 11. in 12. mesto, medtem ko bi 20. risi in 19. Južni Korejci morali spomladi igrati na svetovnem prvenstvu drugega razreda v Ljubljani, a ga je Mednarodna hokejska zveza še drugič odpovedala. Breme favorita tako ni na slovenski strani, a Slovenci verjamejo, da je v tem terminu, ko nihče še ni v tekmovalnem ritmu, ob dobri dnevni formi, kančku sreče in dobri kemiji, mogoče vse.

"Tisti, ki bo optimalno pripravljen in bo imel ob tem še malo sreče, bo imel najboljše možnosti za zmago. Lahko se vrnemo s tremi zmagami ali tremi porazi. To je odvisno tudi od tiste kemije znotraj ekipe, ki pa jo Slovenci vedno imamo. Verjamem, da se da," je pred odhodom v Oslo dejal kapetan slovenske izbrane vrste Anže Kopitar, selektor Matjaž, ki priznava, da bo zadovoljen le s prvim mestom, pa je dodal: "Pričakujem in vem, da bo to srčna ekipa, ki bo dala vse od sebe za končni cilj. Le, če daš vse od sebe, se lahko potem mirno pogledaš v ogledalo."

Začetek lova na tretje zaporedne olimpijske igre bo v četrtek ob 15. uri proti Danski, ki je v pripravah na Oslo z 8:2 odpravila Francijo, z 11:2 pa Južno Korejo. To bo tekma, ki lahko veliko da, še več pa vzame.

Danci z dvema visokima pripravljalnima zmagama Slovenski nasprotniki so pred kvalifikacijami odigrali pripravljalne tekme. Najboljši izplen je uspel Dancem, v katerih tudi selektor Kopitar vidi zahtevnejšega tekmeca od Norveške. Najprej so z 8:2 odpravili Francijo, nato z 11:2 še Južno Korejo. Ta je drugo pripravljalno srečanje z 2:4 izgubila s Francijo. Norvežani so se pomerili z Latvijo in izgubili z 2:4.

Slovenska reprezentanca za olimpijski turnir (Oslo, 26.−30. avgust) Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič

Branilci: Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar

Napadalci: Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar Strokovni štab Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki: Gorazd Rekelj, Kari Savolainen, Klemen Mohorič (vratarji - na daljavo)

Vodja ekipe: Dejan Kontrec