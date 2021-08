"Velik izziv, a če bomo pravi, imamo dobre možnosti"

Glavno mesto Norveške bo med četrtkom in nedeljo prizorišče olimpijskih kvalifikacij skupine F, v kateri se bodo za eno olimpijsko vozovnico potegovale štiri izbrane vrste. Ob gostiteljici še Danska, Južna Koreja in Slovenija. Prvi sta članici elite, na svetovni lestvici sta na 11. oziroma 12. mestu, azijska in slovenska reprezentanca pa zasedata 19. in 20. mesto.

Slovenci si bodo poskušali zagotoviti še tretji zaporedni nastop na tekmovanju petih krogov, ki ga bo februarja prihodnje leto gostil Peking. Februarja 2013 so zgodovino pisali v Vojensu, septembra 2016 so slavili v Minsku, bodo izjemno serijo nadaljevali tudi v Oslu?

"Baza ni tako velika, da bi se morali prav veliko uigravati"

Slovenci, ki jim bo pomagal tudi prvi zvezdnik Anže Kopitar, so na prizorišče prispeli v ponedeljek, del reprezentance je včeraj tudi opravil prvi trening, danes pa je selektor Matjaž Kopitar na ledu prvič v pripravah na turnir zbral celotno ekipo. Ta pred kvalifikacijami kot edina iz skupine ne bo opravila nobene pripravljalne tekme.

Foto: Peter Podobnik

"Super se je pridružiti reprezentanci. Čas turnirja je nekoliko nehvaležen, saj smo že vsi po klubih, v teh ima vsak svoje priprave. A to ne bi smelo preveč vplivati. Poznamo se dobro. Baza hokejistov v Sloveniji ni tako velika, da bi se bilo treba prav veliko uigravati," pravi napadalec Žiga Jeglič, Robert Sabolič pa dodaja: "Pripravljali smo se vsak v svojem klubu in nekaj po skupinah, danes pa smo končno naredili trening, na katerem smo bili kompletni. Opravili smo tudi vse teste, ki so bili potrebni, tako da se lahko vse skupaj začne. Dobri občutki, da smo spet skupaj z ekipo."

Mehurček "V hotelu smo v mehurčku in ga ne smemo zapuščati. Zajtrk, kosilo in večerjo dobimo v sobe, tako da se izognemo stikom, da bomo ostali zdravi in v četrtek pripravljeni," o dogajanju izven ledu v mehurčku pravi novinec na večjih reprezentančnih akcijah Luka Maver.

Velik izziv

Kopitarjevi izbranci bodo prvo tekmo odigrali v četrtek ob 15. uri, ko jim bodo nasproti stali stari znanci z olimpijskih kvalifikacij, Danci. Slovenci so jih tako v Vojensu kot v Minsku premagali. V petek ob 21. uri sledi obračun z Norveško, v nedeljo ob 12. uri pa še z Južno Korejo.

Prvi nasprotnik Slovencev bodo Danci, ki so, podobno kot Norvežani, člani elite. Foto: Vid Ponikvar

"Čaka nas težek turnir, ki bo velik izziv za nas. Menim, da imamo vse možnosti, da nam uspe. Moštva so kakovostna, a če bomo pravi, mislim, da imamo lepe možnosti. Kemija v reprezentanci je bila vedno dobra. Upam, da se bo to pokazalo tudi zdaj," je pomemben dejavnik pri doseganju preteklih uspehov risov izpostavil član nemškega prvoligaša iz Bremerhavna Jeglič.

"Skozi 'sistem nasprotnikov' še nismo šli, to nas še čaka, malo jih že poznamo iz preteklosti, skoraj vsak pa ima tukaj tudi kakšnega soigralca iz kluba," o tekmecih še pravi 33-letnik, branilec Aleksandar Magovac, ki je s HK SŽ Olimpija v zadnjih dneh uspešno nastopal na turnirju na Slovaškem (tri zmage). "Danes smo naredili šele prvi skupni trening, da se 'malo začutimo', popoldan bomo začeli z resnejšimi pripravami na tekmece. V četrtek pa gremo na polno. Vsi že komaj čakamo prvo tekmo," še dodaja.

Danci z dvema visokima pripravljalnima zmagama Slovenski nasprotniki so pred kvalifikacijami odigrali pripravljalne tekme. Najboljši izplen je uspel Dancem, v katerih tudi selektor Kopitar vidi zahtevnejšega tekmeca od Norveške. Najprej so z 8:2 odpravili Francijo, nato z 11:2 še Južno Korejo. Ta je drugo pripravljalno srečanje z 2:4 izgubila s Francijo. Norvežani so se pomerili z Latvijo in izgubili z 2:4.

Slovenska reprezentanca za olimpijski turnir (Oslo, 26.−30. avgust) Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič

Branilci: Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar

Napadalci: Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar Strokovni štab Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočniki: Gorazd Rekelj, Kari Savolainen, Klemen Mohorič (vratarji - na daljavo)

Vodja ekipe: Dejan Kontrec