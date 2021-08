Z Anžetom Kopitarjem po tretji zaporedni nastop na OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiri dni pred uvodno tekmo kvalifikacij za olimpijske igre je znano, kdo vse bo Slovenijo zastopal na kvalifikacijskem turnirju za nastop v Pekingu. Selektor Matjaž Kopitar je razkril dokončen seznam igralcev, ki bodo odpotovali na Norveško, in z veseljem ugotovil, da so na njem vsi najboljši hokejisti Slovenije, vključno s prvim zvezdnikom, njegovim sinom Anžetom.

Slovenija se bo v Oslu potegovala za tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah. Rise najprej v četrtek ob 15. uri čaka srečanje z Dansko, v petek se bodo ob 21.00 udarili z Norveško, zadnji dan turnirja, v nedeljo pa jih točno opoldne čaka še dvoboj z Južno Korejo. Na olimpijske igre v Peking 2022 se bo uvrstil le zmagovalec turnirja.