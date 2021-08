Slovenci že na prizorišču: Mogoče je vse, kar smo že dokazali

Po sanjskem Vojensu in Minsku, kjer so si slovenski hokejisti priigrali nastop na tekmovanju petih krogov v Sočiju in Pjongčangu, bodo risi med četrtkom in nedeljo tretje zaporedne olimpijske igre lovili v Oslu. Ob domačinih Norvežanih bodo sodelovali še Danci (obe reprezentanci sta članici elite) in Južni Korejci, v Peking vodi le prvo mesto.

Zgodaj popoldne prispeli na Norveško, pozno popoldne trening

Selektor Matjaž Kopitar je z varovanci zgodaj popoldne dopotoval v Skandinavijo, kjer izbrano vrsto ob 18. uri čaka prvi skupni trening pred četrtkovim začetkom olimpijskega kvalifikacijskega turnirja. Peterica s prvim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem na čelu je del avgusta skupaj trenirala na Bledu, preostali so se na sezone pripravljali v klubih.

Matjaž Kopitar ima na voljo skoraj vsa najmočnejša orožja, tudi NHL-zvezdnika Anžeta Kopitarja. Bo pa od standardnih členov manjkal branilec Jurij Repe. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ljubljanski turnir nam je koristil"

Reprezentanca v najmočnejši postavi ni bila že lep čas. Zadnjič so bila glavna standardna reprezentančna orožja zbrana pred več kot letom in pol, ko so risi na Jesenicah uspešno opravili z olimpijskimi predkvalifikacijami, nato so zaradi koronavirusa dvakrat ostali brez domačega svetovnega prvenstva drugega razreda … Prvič prestavljeno bi moralo biti spomladi v Tivoliju, a ga je Mednarodna hokejska zveza znova prestavila, so pa pri Hokejski zvezi Slovenije namesto prvenstva maja organizirali turnir, na katerem je selektor ponudil priložnost predvsem mlajšim in prejel vpogled v to, koga od mladega vala bi lahko priključil izkušeni gardi. Eden takih je Luka Maver, ki bo drsal tudi na Norveškem.

"Mislim, da nam je ta turnir močno koristil. Vsakič, ko se srečamo in ko lahko vpeljemo kakšnega novega igralca, je to za nas vedno dobrodošlo. Vidimo, da imamo zaledje, da so za nami fantje, ki bodo ta voz vlekli naprej. In to je nadvse pozitivno. Super je, da je hokejska zveza to organizirala, da smo videli, kje smo. Tudi o zdajšnji reprezentanci je selektor morda dobil odgovor, ki ga je še iskal," je pred odhodom v Oslo razmišljal branilec z dolgo reprezentančno kilometrino Klemen Pretnar.

Klemen Pretnar bo eden od najbolj izkušenih slovenskih branilcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vse se lahko zgodi, v 24 urah se lahko vse obrne"

Štiriintridesetletnik verjame, da je na Norveškem mogoče vse in da bo pomembna predvsem kemija, ki je Slovence v preteklosti že znala ponesti: "Vse se lahko zgodi, v 24 urah se lahko vse obrne. Moraš biti pripravljen, mora biti tista klapa, ekipa, ki drži skupaj od prve tekme do zadnje. Za večino fantov olimpijske kvalifikacije niso kakšna velika novost. Ponavljam, da je mogoče vse, kar smo ne nazadnje že dokazali."

"Najbolj me žre to, da si naložiš breme. Ob vsem, z izjemo prvega mesta, bom slabe volje. Ne bom zadovoljen. Tak pač sem;" pred četrtkovim štartom pravi selektor Matjaž Kopitar. Foto: Vid Ponikvar

V primerjavi z vsemi nasprotniki Kopitarjeva četa pred olimpijskimi kvalifikacijami ne bo odigrala nobene pripravljalne tekme.

"Mi se poznamo, že vse življenje improviziramo. V pisarni, na ledu, povsod. Tri dni pred turnirjem ali pa v zadnjem tednu pred turnirjem odigrati dve, tri prijateljske tekme? Mogoče bi bilo dobro, mogoče ne. Mi imamo omejen kader, kaj pa, če se nam dva poškodujeta? Spet ne bi bilo dobro, pa bi ljudje spet rekli, kaj nam je bilo tega treba. Normalen ritem je, da imaš priprave, pripravljalno tekmo, potem greš na turnir. To je normalno. Ampak tega zdaj ni in je o tem nesmiselno razmišljati," je še pred letom na prizorišču dejal selektor Kopitar, na vprašanje, ali ga kaj muči logistika, otežena zaradi covida-19, pa odgovoril: "Najbolj me žre to, da si naložiš breme. Ob vsem, izjema je prvo mesto, bom slabe volje. Ne bom zadovoljen. Tak pač sem. Preostalo pa me nič ne žre. Tako pač je, s tem moraš živeti, na to se moraš pripraviti in iz tega potegniti največ. Pričakujem in vem, da bo to srčna ekipa, ki bo dala vse od sebe za končni cilj. Le če daš vse od sebe, se lahko potem mirno pogledaš v ogledalo."

Slovenci bodo olimpijski turnir odprli v četrtek ob 15. uri proti Dancem, v petek ob 21. uri sledi srečanje z Norvežani, za konec, v nedeljo ob 12. uri, pa še z na papirju najlažjim nasprotnikom Južno Korejo.

Slovenska reprezentanca za olimpijski turnir (Oslo, 26.-30. avgust) Vratarji: Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Matija Pintarič

Branilci: Blaž Gregorc, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Aleksandar Magovac, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič in Miha Logar

Napadalci: Anže Kopitar, Jan Drozg, Luka Maver, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas, Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Nik Simšič, Miha Zajc in Gregor Koblar