Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je določil seznam reprezentantov, ki se bodo med četrtkom in nedeljo v Rigi borili za olimpijsko vozovnico za nastop na tekmovanju petih krogov 2026. Gostila ga bo Italija.

Slovenska hokejska reprezentanca je na olimpijskih igrah do zdaj nastopila dvakrat. Prvič leta 2014, ko je v Sočiju zaigrala v četrtfinalu in zasedla sedmo mesto, nato pa še štiri leta pozneje v Pjongčangu, ko je končala kot deveta.

Tretji nastop na olimpijskih igrah bi Slovenci sprva morali loviti na Danskem, a ker so Belorusiji prižgali rdečo luč, so sledile spremembe v razporeditvi. Varovanci Eda Terglava bodo tako zadnjo priložnost za olimpijsko vozovnico imeli v Rigi.

Med četrtkom in nedeljo se bodo merili z gostitelji Latvijci, Francozi in Ukrajinci. Tako želeno vstopnico si bo zagotovo priigral le zmagovalec vsakega od treh kvalifikacijskih turnirjev.

Slovenci se bodo med četrtkom in nedeljo merili z Latvijo, Francijo in Ukrajino. Foto: www.alesfevzer.com

Terglav je danes sporočil dokončni seznam reprezentantov, ki bodo v Latviji branili slovenske barve. Med njimi so trije vratarji, osem branilcev in 13 napadalcev. Med slednjimi je tudi Žan Jezovšek, ki sprva ni bil vpoklican v reprezentanco, nato pa je zamenjal poškodovanega Roka Kapla.

Slovenci, ki so v pripravah odigrali dve tekmi z Avstrijci in obe tesno izgubili, bodo v Latvijo odpotovali v torek. Slovenska zasedba bo v popolni postavi šele na prizorišču, saj se ji bodo tam pridružili še nemški trio Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič ter Jan Drozg.

Trije kvalifikacijski turnirji

Sočasno bosta še dva kvalifikacijska turnirja. V Bratislavi se bodo merili Slovaki, Kazahstanci, Avstrijci in Madžari, v Aalborgu pa Danci, Norvežani, Britanci in Japonci. Prvo mesto zagotovo prinaša olimpijsko vozovnico.

Mesto na OI imajo že zagotovljeno gostitelji Italijani ter osem najvišje uvrščenih reprezentanc s svetovne lestvice (Kanada, Finska, Rusija, ZDA, Nemčija, Švedska, Češka, Švica), pri čemer bi se ob morebitni rdeči luči Rusiji, ki zadnja leta ni smela nastopati na svetovnih prvenstvih, sprostilo eno mesto.

Seznam reprezentantov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo) Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija, Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo) Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (Lindau/Nem 3), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Luka MAVER (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž TOMAŽEVIČ (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).