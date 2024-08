Slovenci na zadnjem testu pred odhodom v Latvijo

Slovenska in avstrijska reprezentanca, ki se pripravljata na olimpijske kvalifikacije, sta se v četrtek pomerili že na Bledu. Slovenci so povedli z golom Roka Macuha, Avstrijci pa z zadetkom Marca Kasperja izenačili manj kot minuto pred koncem rednega dela in izsilili podaljšek. V tem je 20-letni član Detroit Red Wings Kasper še drugič premagal sicer razpoloženega Gašperja Krošlja in priigral zmago severnim sosedom.

Tokrat se bosta izbrani vrsti pomerili še v Gradcu, kjer selektor Edo Terglav še ne bo mogel računati na popolno zasedbo, saj se ji bo kvartet (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Jan Drozg) pridružil šele na prizorišču olimpijskih kvalifikacij. Terglav bo končni seznam potnikov za velik izziv v Latviji sporočil v ponedeljek, dan pozneje bodo odleteli v Rigo, v četrtek ob 19. uri pa proti gostiteljem odigrali prvo tekmo. V petek ob 15. uri se bodo pomerili s Francozi, v nedeljo, 1. septembra, ob 12. uri pa še z Ukrajino.

Na olimpijske igre zagotovo vodi prvo mesto, če bi se zgodilo, da Rusi ne bi smeli nastopiti, pa je mogoče, da bo napredovala še najboljša drugouvrščena reprezentanca s treh kvalifikacijskih turnirjev. Poleg Rige jih bosta prihodnji teden gostila še Bratislava in Aalbrog.

Pripravljalna tekma, Gradec Sobota, 24. avgust

16.00 Avstrija – Slovenija

Širši seznam kandidatov za nastop v olimpijskih kvalifikacijah: Vratarji: Gašper KROŠELJ (Kometa/Češ), Matija PINTARIČ (Brûleurs de Loups /Fra), Žan US (Jesenice/Slo). Branilci: Rožle BOHINC (Olimpija/Slo), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/Slo), Kristjan ČEPON (Amiens/Fra), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/Slo), Blaž GREGORC (Olimpija/Slo), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/Fra), Bine MAŠIČ (Olimpija/Slo), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/Aut), Žiga PAVLIN (Olimpija/Slo). Napadalci: Miha BERIČIČ (Olimpija/Slo), Jan DROZG (Amur/Rus), Luka GOMBOC (KAC/Aut), Žiga JEGLIČ (Bremerhaven/Nem), Žan JEZOVŠEK (EV Lindau/Nem3), Rok Kapel* (Olimpija/Slo), Anže KURALT (Fehervar/Mad), Rok MACUH (Olomuc/Češ), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/Slo), Luka MAVER (-), Žiga MEHLE (Olimpija/Slo), Ken OGRAJENŠEK (-), Robert SABOLIČ (Olimpija/Slo), Nik SIMŠIČ (Olimpija/Slo), Rok TIČAR (Graz 99/Aut). Blaž Tomaževič (Olimpija/Slo), Matic TÖRÖK (KooKoo/Fin), Jan URBAS (Bremerhaven/Nem), Miha VERLIČ (Bremerhaven/Nem).



*poškodba, zamenjal ga je Jezovšek

