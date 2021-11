Razočarani Matjaž Kopitar: Pričakoval sem veliko več

"Razočaran sem, pričakoval sem, da bom videl marsikaj več. Bolj kot neučinkovitost, me skrbi sama igra. Če bi igrali, kot bi morali, bi prišli do večjih priložnost. Nič ni bilo na pravi ravni," je bil po koncu pripravljalnega turnirja na Jesenicah, ki so ga Slovenci po neprepričljivih predstavah končali s tremi porazi, zaskrbljen selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar.

"Imamo nekaj igralcev, ki so v reprezentanci že nekaj odigrali, nekaj manj izkušenih in nekaj novincev. To je bil načrt, želeli smo si te igralce. Zaslužijo si priložnost in jo bodo tudi izkoristili," je v začetku tedna, ko je na Bledu pričakal vpoklicane reprezentante za pripravljalni domači turnir, dejal selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kopitar.

"Pričakoval sem, da bom videl veliko več"

Slab teden zatem so za njegovimi varovanci tri pripravljalne tekme, trije porazi (2:3 s Francijo, 0:3 z Belorusijo in 1:2 v podaljšku z Avstrijo) in zadnje mesto na akciji, katere rezultat sicer ni bil v ospredju. Kopitar je želel predvsem videti ozadje potencialne reprezentančne prihodnosti in kako se v glavnih vlogah znajdejo nekateri, ki ob prisotnosti ključnih orožjih na večjih tekmovanjih načeloma niso nosilci igre, a kar je videl na Jesenicah, mu nikakor ne more razvedriti obraza.

"V oči bode veliko stvari, kar sem fantom po zadnji tekmi tudi povedal. Razočaran sem, pričakoval sem, da bom videl marsikaj več." Foto: Grega Valančič/Sportida

"V oči bode veliko stvari, kar sem fantom po zadnji tekmi tudi povedal. Razočaran sem, pričakoval sem, da bom videl marsikaj več. Mislil sem, da bom videl fante, ki bodo igrali hokej, pa ... Bilo je preveč nihanj v igri, negotovosti. Ena od posledic vsega skupaj je tudi to, da so dosegli le tri zadetke. Preprosto ne moremo biti zadovoljni s tem," je v prvi izjavi po zadnjem porazu z Avstrijo, proti kateri so si v podaljšku privoščili napako, ki so jo sosedi kaznovali, za Hokej TV povedal vidno razočarani selektor.

"Generalno gledano ni bilo dobro"

Če je bil po spomladanskem pripravljalnem turnirju v Tivoliju, kjer je prav tako priložnost ponudil reprezentančno manj izkušeni zasedbi, vesel, "da so mladi videli, da lahko igrajo, da dobro igrajo, ko pravilno igrajo, in da so tudi fantje, ki so prevzeli vodilne vloge, te oddelali dobro", ga tokrat z medlimi predstavami niso mogli prepričati.

Bolj kot neučinkovitost ga skrbi sama igra: "Nič ni bilo na pravi ravni," Foto: Grega Valančič/Sportida

"Bolj kot neučinkovitost me skrbi sama igra. Če bi mi igrali, kot bi morali, bi tudi prišli do večjih priložnost. Saj smo jih imeli, dovolj, ampak treba je zabiti. Nič ni bilo na pravi ravni," je okrcal varovance.

Na vprašanje, ali je v vsem videl kaj pozitivnega, pa je odgovoril: " Težko je govoriti o pozitivnih stvareh takoj po tekmi. Val (vratar Val Usnik, ki je v petek debitiral proti Belorusiji, op. a.) je svoje delo v golu opravil, kot debitant je odigral dobro. Kakšna svetla točka je še, ampak generalno gledano pa ni bilo dobro."

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

Na Koroško z močnejšo zasedbo

Vrunec reprezentančne sezone za Slovence bo med 2. in 8. majem v Tivoliju, kjer bo potekalo dvakrat prestavljeno svetovno prvenstvo drugega razreda.

Reprezentanca se bo spet zbrala februarja, ko je predviden nov pripravljalni turnir, a takrat v Celovcu. Ob gostiteljih naj bi risi tam palice prekrižali še s Francozi in Norvežani. S prvima dvema se bodo maja pomerili tudi na prvenstvu, kjer si bosta najboljša kolektiva priigrala vstopnico za skupino A. Pričakovati gre, da bodo Slovenci na Koroškem nastopili v močnejši postavi.

Predvideno je, da se Slovenci februarja v Celovcu na pripravljalnem turnirju pomerijo z gostitelji, Francozi in Norvežani. Kopitar pričakuje, da bodo v močnejši zasedbi, saj bodo mnoge lige takrat prekinile tekmovanje. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Težko je napovedati, v kakšni, a zagotovo v boljši zasedbi, kot smo bili zdaj, saj bo takrat olimpijski premor. Lige se bodo prekinile, tako v Nemčiji, kot tudi drugje po Evropi, na Češkem na primer, kjer imamo vratarja. Tako da bo verjetno lažje sestaviti bolj konkurenčno ekipo," je zaključil Kopitar.