Slovenska hokejska reprezentanca bo med četrtkom in soboto na Jesenicah gostila pripravljalni turnir, na katerem bo eden od bolj izkušenih Anže Kuralt, ki si že več let kruh služi pri madžarskem predstavniku v IceHL iz Fehervarja, katerega pomemben člen je. Gorenjec je s svojo vlogo v ekipi zelo zadovoljen, želi pa si, da letos naredijo še korak naprej in se prvič uvrstijo v polfinale tekmovanja.

Slovenski selektor Matjaž Kopitar je prvič po avgustovskih olimpijskih kvalifikacijah, na katerih njegovim varovancem ni uspel nov podvig, zbral svojo četo. Kot je v navadi za novembrske turnirje in kot je to storil spomladi v Tivoliju, je tudi tokrat nekaterim ključnim reprezentančnim nosilcem dal prosto, priložnost pa ponudil tudi nekaterim reprezentančno manj izkušenim ali neizkušenim obrazom, ki bi jih med risi lahko videli v bližnji prihodnosti.

Eden tistih z največ reprezentančne kilometrine med vabljeno 24-erico, ki se bo na Jesenicah pomerila s Francijo, Belorusijo in Avstrijo, je Anže Kuralt. "Vedno rad pridem v reprezentanco, nikoli mi to ni bilo odveč in mi nikoli ne bo. Vedno sem rad sodeloval na teh akcijah, vsakič dobim nove izkušnje. Z veliko fanti se poznamo, z nekaterimi boljše, z drugimi slabše, vzdušje je dobro, menim, da bo to en dober turnir," pravi 30-letni napadalec, ki že četrto sezono zapored v ligi IceHL nosi dres madžarskega Fehervarja.

Za zdaj so lahko zadovoljni

Alba je na premor za reprezentanco odšla z drugega mesta, za vodilno Olimpijo zaostaja točko. Foto: Guliverimage Na premor za reprezentanco so se odpravili z drugega mesta, s točko zaostanka za vodilno HK SŽ Olimpijo. "Lahko smo zadovoljni. V tej ligi lahko vsak premaga vsakega, v vsako tekmo moramo iti stoodstotno, da dobimo točke. Tudi zdaj, ko imamo nekaj ključnih igralcev poškodovanih, je to zelo pomembno. Sezona bo dolga, 52 tekem rednega dela, ne smeš pasti v slab ritem, v nek cikel porazov, saj te ta lahko oddalji od mest, ki vodijo v končnico," meni Kuralt, prijetno presenečen nad ljubljanskim novincem.

"Mislim, da smo vsi kar presenečeni nad Olimpijo. Nisem pričakoval, da bodo tako dobro začeli sezono, a igrajo zelo dobro, disciplinirano, imajo dober sistem."

Posveti se tako ekipi kot posamezniku

Kevin Constantine je pred sezono postal trener madžarske ekipe. Foto: Guliverimage Za trenersko krmilo kolektiva iz Fehervarja je pred sezono prijel Kevin Constantine. Američan ima več kot 30 let trenerskih izkušenj, nabiral jih je tudi v ligi NHL pri San Jose Sharks, Pittsburgh Penguins, kratek čas tudi pri Calgary Flames.

"Res mu lahko rečemo trenerski lisjak. Zahteva, da se držimo sistema, ki ga je postavil, veliko da na videoanalize, s katerimi nam pokaže, kaj moramo delati bolje kot ekipa, kako izničiti napake, kako odreagirati v določenih položajih. Zahteva, da igramo za ekipo, ne sami zase. Za zdaj nam uspeva. Imamo tudi individualne sestanke, zelo veliko se namreč posveča tudi vsakemu igralcu posebej, kje se mora izboljšati," o 62-letnem strategu pove Slovenec, ki v klubskem dresu igra zelo pomembno vlogo.

Vesel, da igra pomembno vlogo

Z desetimi zadetki in 17 točkami na 17 tekmah je najboljši strelec svojega moštva in drugi po točkah. "Pred prihodom na Madžarsko sem dolgo igral v Franciji, potem pa želel poskusiti zaigrati v boljši ligi. Zdaj vidim, da lahko igram tudi v IceHL. Dokler bom lahko to ligo igral, bom v tej ligi tudi ostal. Zelo mi je všeč. Tudi sam čutim, da sem pomemben člen naše ekipe, na ledu prevzemam odgovornost, zavedam se, da moram dati to, kar pričakuje trener, morda tudi vodstvo kluba," pravi o svoji vlogi pri vzhodnih sosedih. 30-letni napadalec za Fehervar igra že četrto sezono. Prvi cilj je končnica, si pa Kuralt želi, da bi letos naredili korak naprej. Še nikoli se niso uvrstili v polfinale. Foto: Guliverimage

Še nikoli v polfinalu

"Vsako sezono je prvi cilj končnica. Še nikoli se nismo uvrstili v polfinale. Letos je čas, da to spremenimo. A kakšnega pritiska na igralce ni, so pa seveda zelo veseli, ko dobivamo točke in smo tako visoko na lestvici," rezultatskih pritiskov, ki obremenjujejo večje, ne občutijo še pravi Kuralt, ki ima pogodbo s Fehervarjem do konca sezone. In potem? Bi ga lahko videli tudi v Ljubljani? "Za zdaj še ne razmišljam o tem, kaj bo po sezoni. Še vedno smo nekako na začetku te sezone, po navadi se stvari, če dobro igraš, uredijo same od sebe."