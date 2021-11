V IceHL kljub premoru precej pestro

Deset zaporednih porazov, le tri zmage na 16 tekmah in zadnje mesto na lestvici IceHL so razlogi, da so se pri novincu Pustertalu za sodelovanje zahvalili trenerju Lucianu Basileju, tako da bo moštvo do nadaljnjega vodil dozdajšnji pomočnik Matej Hočevar. Novega glavnega trenerja imajo tudi v Znojmu.