Na Gorenjskem začetek priprav na vrhunec sezone: V Ljubljani nam ne bo lahko

Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar je na Bledu zbral varovance, ki se bodo med četrtkom in soboto na pripravljalnem turnirju na Jesenicah zoperstavili Franciji, Belorusiji in Avstriji. Več kot polovica vabljenih hokejistov, med katerimi ni večine zadnja leta najmočnejših standardnih orožij, prihaja iz Olimpije, štirje z Jesenic, sedem pa jih službuje v tujini. Turnir bo služil kot začetek priprav na vrhunec sezone, domače svetovno prvenstvo drugega razreda, ki Slovence čaka maja v Tivoliju.

Dobra dva meseca po koncu hokejskih olimpijskih kvalifikacij za Peking 2022, na katerih se Slovencem ni uspelo še tretjič zapored uvrstiti na tekmovanje petih krogov, se je na Bledu znova zbrala slovenska reprezentanca. Selektor Matjaž Kopitar je, podobno kot na spomladanskem turnirju v Tivoliju in preteklih novembrskih, tudi tokrat ponudil priložnost za dokazovanje reprezentančno manj izkušenim igralcem, na glavna standardna orožja pa bo računal pozneje v sezoni.

"Zaslužijo si priložnost in jo bodo tudi izkoristili"

"Novembrski turnir tradicionalno poteka z mlajšo ekipo. Zdaj je tukaj nekaj igralcev, ki so že nekaj odigrali, nekaj manj izkušenih in nekaj novincev. To je bil načrt, želeli smo si te igralce. Zaslužijo si priložnost in jo bodo tudi izkoristili," je načrte pred prihajajočo reprezentančno akcijo na današnji novinarski konferenci na Bledu strnil selektor.

Med 24-erico hokejistov je 13 članov Olimpije. Foto: Morgan Kristan/Sportida Na seznamu je 13 članov SŽ Olimpije, kar pa po njegovih besedah glede na to, da so v Ljubljani zbrali močno slovensko jedro ekipe, ni presenetljivo.

"Štirje so z Jesenic, tu so še fantje, ki igrajo v tujini. Tako kot so že spomladi, bodo tudi zdaj dobili pomembne vloge," je o sestavi ekipe še dejal selektor, ki ne bo mogel računati le na poškodovanega napadalca zmajev Miho Zajca, namesto katerega ni vpoklical nobenega drugega igralca.

"Za vrnitev v skupino A bo treba trdo delati"

"Zdaj smo ekipo sestavili tako, da bodo dejansko igrali skupaj tisti, ki so že igrali skupaj tudi na turnirju v Ljubljani. Moramo se že začeti pripravljati na SP v Ljubljani, tam bo vse prej kot lahko. Nismo taka ekipa, da bi se kar prikazali v Ljubljani in si priigrali A skupino. Treba bo 'fejst' delati, da se bomo lahko uvrstili nazaj v skupino A," je o tem, da je prihajajoči jeseniški turnir že prva stopnička pred spomladanskim domačim drugoligaškim SP, dodal Kopitar, in se dotaknil še analize olimpijskih kvalifikacij oziroma tega, kaj bi moralo biti drugače, da bi Sovencem v Oslu uspel nov podvig.

"Naša reprezentanca za velik uspeh potrebuje vratarja, ki bo imeli 93 odstotkov ubranjenih strelov, potrebujemo igralce, ki se podredijo ekipi, igrajo za ekipo, če dodam še, da potrebujemo konstanto, da je treba igrati 60 minut, od prve do zadnje minute, menim, da sem že veliko povedal."

Anže Kuralt je eden od najbolj izkušenih reprezentantov na tem zboru. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenci bodo prvo tekmo na Jesenicah odigrali v četrtek proti Franciji, nato sledi tekma z Belorusijo, za konec še z Avstrijo. Ta naj bi poslala pomlajeno zasedbo, v beloruski ekipi so imeli veliko težav z okužbami in naj prav tako ne bi bili popolni, Francoze pa pričakuje v najmočnejši zasedbi.

"Navsezadnje to ni tako zelo mlada ekipa. Je sicer veliko novih, veliko pa jih igra pri Olimpiji, kjer je dovolj konkurenčna liga. Vsi fantje v njej igrajo dobro, tako da nas ni treba skrbeti za kakovost v tej ekipi. Fantje so zreli in vedo, kako se igra," je pred turnirjem napovedal eden izkušenejših članov te ekipe Anže Kuralt.

Februarja predviden turnir v Celovcu

Kot je pojasnil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec, je to turnir, ki bi ga morali po pogodbi med štirimi zvezami izvesti že pred dvema letoma, a je pandemija covida-19 to preprečila. Ne bo pa zadnji pripravljalni pred svetovnim prvenstvom, februarja je načrtovana nova reprezentančna akcija, in sicer je predvideno, da se na podobnem turnirju v Celovcu pomerijo z Avstrijo, Norveško in Francijo.

Dejan Kontrec je pojasnil, da je za februar predviden pripravljalni turnir v Celovcu, kjer bodo sodelovale gostiteljica, Norveška in Francija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pred spomladanskim svetovnim prvenstvom, ki bo v Tivoliju potekalo med 2. in 8. majem, pri HZS načrtujejo še nekaj prijateljskih tekem z Madžarsko in Italijo.

Glede na zadnji vladni odlok o omejevanju okužb bodo lahko tekme spremljali tudi navijači, a bodo lahko v dvorani Podmežakla uporabili samo tribuno s sedišči ob upoštevanju razdalje (vsak drugi sedež prazen), so pojasnili pri HZS, tako da bo na vsaki tekmi na voljo približno 450 vstopnic, mogoče je, da bi bila odprta tudi tribuna za golom, a za zdaj temu še ni tako.

Seznam reprezentantov za turnir na Jesenicah: Vratarji: Luka Gračnar (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žan Us (HK SŽ Olimpija, IceHL), Val Usnik (EC-KAC Future Team, Alpska liga);

Branilci: Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Žiga Urukalo (vsi HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga), Kristjan Čepon, Mark Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac (vsi HK SŽ Olimpija, liga IceHL), Matic Podlipnik (Bayreuth Tigers, DEL2);

Napadalci: Tadej Čimžar, Žan Jezovšek, Luka Kalan, Gregor Koblar, Jaka Sodja, Nik Simšič, Jaka Šturm, Blaž Tomaževič (vsi HK SŽ Olimpija, IceHL), Rok Kapel (EC-KAC Future Team, Alpska liga), Anže Kuralt (Fehervar AV19, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, IceHL), Aljaž Predan (Red Bull Salzburg, IceHL), Erik Svetina (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga).