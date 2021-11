Dobra dva meseca po koncu hokejskih olimpijskih kvalifikacij za Peking 2022, na katerih se Slovencem ni uspelo še tretjič zapored uvrstiti na tekmovanje petih krogov, je slovenska reprezentanca znova v akciji.

Tokrat na domačem pripravljalnem turnirju štirih držav na Jesenicah. Selektor Matjaž Kopitar je, podobno kot na spomladanskem turnirju v Tivoliju in preteklih novembrskih, tudi tokrat ponudil priložnost za dokazovanje reprezentančno manj izkušenim igralcem, na glavna standardna orožja pa bo računal pozneje v sezoni, katere vrhunec bo majsko domače svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju. Na tem bosta sodelovali tudi dve reprezentanci, ki sta te dni na Gorenjskem, in sicer Francija in Avstrija.

Sodja načel, Francozi povedli ob zvoku sirene Jaka Sodja je v 8. minuti zadel za vodstvo z 1:0. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Slovenci so turnir odprli proti galskim petelinom, v zasedbi katerih je tudi točkovno najbolj razpoloženi hokejist IceHL, član Olimpije Guillaume Leclerc. Kopitar je med vratnici postavil Žana Usa, njegova menjava je novinec Val Usnik, tudi v napadu je debitant, Erik Svetina. Kapetanska vloga je pripadla Anžetu Kuraltu, med gledalci sta bila tokrat vratar Luka Gračnar in branilec Matic Podlipnik.

Obračun so bolje odprli Francozi, ki so narekovali tempo, imeli terensko premoč, a prvi so v 8. minuti zadeli risi. Aljaž Predan je izza vrat lepo podal do Jake Sodje, ta pa je s strelom pod prečko matiral Sebastiena Ylönena. Us je imel v nadaljevanju nekaj dela, ki ga je dobro opravil, a v 14. minuti, ko so imeli gostje igralca več, je prvi poskus Bastiena Maie še ubranil, odbitka Francoza pa ne več. Po izenačenju so imeli power-play tudi Slovenci, a ga niso izkoristili. Ko je že kazalo, da se bo tretjina, v kateri so bili Francozi nevarnejši nasprotnik, je Hugo Gallet sekundo pred koncem zatresel mrežo in soigralce na odmor odpeljal s tesnim vodstvom.

Kopitarjevi so imeli v prvi polovici druge tretjine dvakrat igralca več, a številčne prednosti niso znali kronati z zadetkom, so pa v 34. izenačili po lepi akciji, v kateri se je Aljoša Crnovič sprehodil skozi francosko obrambo, podal pred gol, Jaka Šturm pa z bližine zadel. V nadaljevanju je znova zapretil Floran Douay, ki so mu Slovenci še drugič v tem delu obračuna dopustili, da se je sam znašel pred Usom, a je ta zaustavil njegov poskus. Ekipi sta se na drugi odmor odpravili z izenačenjem (2:2), razmerje v strelih prvih 40 minut je bilo 20:16 za Francijo. Ta je v 42. minuti znova povedla, Fabien Colotti je neoviran prišel pred Usa in zadel. Risi so iskali izenačenje, bili več pri strelu (razmerje na koncu 27:26 za Slovenijo), ob koncu poskušali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim Ylönena ni več uspelo premagati.

Fotogalerija s tekme (foto: Morgan Kristan/Sportida):

"Prepoceni zadetki"

"Na žalost nam ni uspelo tekme pripeljati do zmage. Morda smo dobili prepoceni zadetke, kakšno priložnost več bi lahko izkoristili, saj smo jih imeli kar nekaj, a na žalost nam to ni uspelo. To tekmo moramo pozabiti, se spočiti, narediti videoanalizo, kje smo delali napake, se pripraviti na novo tekmo in iti po zmago," je po porazu z 2:3 v pogovoru za Hokej TV dejal strelec drugega slovenskega gola Šturm.

Belorusi do zmage v podaljšku

Na uvodni tekmi sta se pomerili Avstrija, ki je na Jesenice prišla z desetimi debitanti, in prav tako pomlajena Belerosija. Po podaljšku so zmagali petkovi tekmeci Slovencev Belorusi.

Turnir štirih držav (dvorana Podmežakla, Jesenice) Četrtek, 11. november:

Belorusija : Avstrija 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) - po podaljšku

Drozdov 7., Bokun 35., Kovaljov 61.; Harnisch 9., Lahoda 37.



Slovenija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

1:0 Sodja (Predan, Svetina, 8.), 1:1 Maia (14., PP1), 1:2 Gallet (Maia, 20.), 2:2 Šturm (Crnovič, 34.), 2:3 Colotti (Douay, 42.)



Postava Slovenije: Us, Usnik; Crnovič, Magovac, Simšič, Ograjenšek, Kuralt; K. Čepon, Logar, Čimžar, Jezovšek, Tomaževič; Urukalo, Stojan, Kalan, Koblar, Šturm; M. Čepon, Svetina, Kapel, Predan, Sodja. Selektor: Matjaž Kopitar

Postava Francije: Ylönen, Junca; Baazzi, Bault, T. Bozon, Calireaux, Perret; Gallet, Guebey, Treille, Leclerc, Ville; Llorca, Maia, Colotti, Douay, Dusseau; Thiry, K. Bozon, Bogdanoff, Bougro. Selektor: Philippe Bozon Lestvica 1. Francija 1 tekma - 3 točke

2. Belorusija 1 - 2

3. Avstrija 1 - 1

4. Slovenija 1 - 0 Petek, 12. november:

15.30 Francija – Avstrija

19.00 Slovenija – Belorusija Sobota, 13. november:

15.30 Avstrija – Slovenija

19.00 Francija – Belorusija