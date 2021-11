Slovenci po uvodnem porazu nad Beloruse

Dobra dva meseca po koncu hokejskih olimpijskih kvalifikacij za Peking 2022, na katerih se Slovencem ni uspelo še tretjič zapored uvrstiti na tekmovanje petih krogov, je slovenska reprezentanca znova v akciji.

Tokrat na domačem pripravljalnem turnirju štirih držav na Jesenicah. Selektor Matjaž Kopitar je, podobno kot na spomladanskem turnirju v Tivoliju in preteklih novembrskih turnirjih, tudi tokrat ponudil priložnost za dokazovanje reprezentančno manj izkušenim igralcem, na glavna standardna orožja pa bo računal pozneje v sezoni, katere vrhunec bo majsko domače svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju. Na tem bosta sodelovali tudi dve reprezentanci, ki sta te dni na Gorenjskem, in sicer Francija in Avstrija.

Prav ti bosta danes odigrali prvo tekmo drugega dne. Francozi so v četrtek izkoristili napake Slovencev in zmagali s 3:2, Avstrijci, ki so pripotovali z desetimi debitanti, pa so po podaljšku izgubili z današnjimi tekmeci Belorusi.

Obračun Slovenije in Belorusije se bo v dvorani Podmežakla začel ob 19. uri.

Turnir štirih držav (dvorana Podmežakla, Jesenice) Petek, 12. november:

15.30 Francija – Avstrija

19.00 Slovenija – Belorusija 1. Francija 1 tekma - 3 točke

2. Belorusija 1 - 2

3. Avstrija 1 - 1

4. Slovenija 1 - 0 Četrtek, 11. november:

Belorusija : Avstrija 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) - po podaljšku

Drozdov 7., Bokun 35., Kovaljov 61.; Harnisch 9., Lahoda 37.



Slovenija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

1:0 Sodja (Predan, Svetina, 8.), 1:1 Maia (14., PP1), 1:2 Gallet (Maia, 20.), 2:2 Šturm (Crnovič, 34.), 2:3 Colotti (Douay, 42.) Sobota, 13. november:

15.30 Avstrija – Slovenija

19.00 Francija – Belorusija