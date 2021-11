Avstrijci po kazenskem strelu v podaljšku Slovencem zadali tretji poraz

Slovenski hokejisti so turnir štirih držav na Jesenicah končali s porazom po podaljšku proti Avstriji (1:2), ki je do zmage prišla z uspešno izvedenim kazenskim strelom mladega upa Marca Kasperja. Zvečer se bosta za prvo mesto pomerili še Belorusija in Francija.

Avstrija : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) - podaljšek 0:1 Ograjenšek (Simšič, Magovac, 27.), 1:1 Maxa (Wimmer, 31.), 2:1 Kasper 61. (KS)



Postava Avstrije: Madlener, Schmidt; Maier, Wolf, Bar, Lahoda, Maxa; Kragl, Nickl, Harnisch, Kasper, Winkler, Kirchschlager, Huber, Achermann, Schwinger; Kernberger, Wimmer, Antal, Kromp, Paulweber. Selektor: Roger Bader.

Postava Slovenije: Us, Usnik; Crnovič, Magovac, Kuralt, Simšič, Ograjenšek; K. Čepon, Logar, Koblar, Kalan, Šturm; Stojan, Podlipnik, Sodja, Tomaževič, Jezovšek; M. Čepon, Urukalo, Predan, Čimžar,Kapel, Svetina. Selektor: Matjaž Kopitar.



* - tekma se je začela ob 15.30.

Slovenska hokejska reprezentanca je domači pripravljalni turnir, na katerem je selektor Matjaž Kopitar priložnost za dokazovanje ponudil kopici reprezentančno manj izkušenim hokejistom, začela s porazom proti Franciji z 2:3, nadaljevala pa s porazom proti Belorusiji (0:3).

Pravkar igra še zadnjo tekmo turnirja štirih držav, ki je neke vrste začetek priprav na vrhunec sezone, spomladansko domače svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju. Nasprotnik je pomlajena Avstrija (na Jesenice je pripotovala z desetimi debitanti), ki je na prvi tekmi po podaljšku izgubila proti Belorusom, na drugi pa po podaljšku premagala Francoze. Srečanje, na katerem je v slovenskih vratih začel Žan Us (menjava je Val Usnik), so bolje odprli severni sosedi, imeli dvakrat igralca več, a jim ni uspelo zadeti. V nadaljevanju so pobudo prevzeli Slovenci, ki so si priigrali konkretnejše priložnosti. Enkrat je Avstrijce rešila vratnica, ko je bil povsem blizu golu kapetan Anže Kuralt, za drugo je poskrbel Ken Ograjenšek, a tudi njemu ni uspelo spremeniti začetnega rezultata. Se je pa ta spremenil v 27. minuti, ko je risom prvič na turnirju uspelo zadeti ob številčni prednosti, Davida Madlenerja je premagal Ograjenšek. A vodstvo ni zdržalo dolgo, avstrijsko akcijo tri na dva je s strelom med nogama Usa zaključil Felix Maxa. V tretji tretjini golov ni bilo, tako da je sledil podaljšek, v katerem so Slovenci igrali z igralcem več, a izgubili plošček, 17-letni avstrijski up Marco Kasper je sam zdrvel proti Usu, Nik Simšič ga je pri tem nepravilno oviral, tako da si je najstnik priigral kazenski strel, ga uspešno izvedel in poskrbel za tretji poraz Slovencev.

Na večerni tekmi se bodo za prvo mesto pomerili Francozi in Belorusi.

Ponovno snidenje februarja

Predvideno je, da se slovenska izbrana vrsta znova zbere februarja, ko naj bi turnir gostil Celovec, tam pa naj bi ob gostiteljih sodelovali še Francozi in Norvežani. S prvima dvema se bodo Slovenci maja pomerili tudi na svetovnem prvenstvu, medtem ko bodo Skandinavci znova igrali med elito.

Pred SP, ki bo v Tivoliju potekalo med 2. in 8. majem, pri HZS načrtujejo še nekaj prijateljskih tekem z Madžarsko in Italijo.

Turnir štirih držav (dvorana Podmežakla, Jesenice) Sobota, 13. november:

15.30 Avstrija – Slovenija

19.00 Francija – Belorusija Lestvica:

1. Belorusija 2 tekmi - 5 točk

2. Avstrija 3 - 5

3. Francija 2 - 4

4. Slovenija 3 - 1 Petek, 12. november:

Francija : Avstrija 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) – po podaljšku

Maia 24., Colotti 28.; Kasper 22., Huber 45., Winkler 62. Slovenija : Belorusija 0:3 (0:1, 0:1, 01)

0:1 Derjabin (Gorbunov, Djukov, 18), 0:2 Skorenov (Piškajlo, 33.), 0:3 Drozdov (Gorbunov, Usov, 48.) Četrtek, 11. november:

Belorusija : Avstrija 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) - po podaljšku

Drozdov 7., Bokun 35., Kovaljov 61.; Harnisch 9., Lahoda 37.



Slovenija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

1:0 Sodja (Predan, Svetina, 8.), 1:1 Maia (14., PP1), 1:2 Gallet (Maia, 20.), 2:2 Šturm (Crnovič, 34.), 2:3 Colotti (Douay, 42.)