Še zadnja testa pred alpskim začetkom

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija bodo pred sobotnim začetkom nove sezone Alpske lige - za uvod se bosta slovenska tekmeca 3. oktobra pomerila v Tivoliju - zvečer odigrali še zadnje pripravljalno srečanje. Jeseničani bodo po četrtkovem visokem porazu s Pustertalom (0:5) tokrat Južne Tirolce pričakali v Podmežakli. Tudi Ljubljančani se bodo srečali z alpskim tekmecem, gostovali bodo pri Bregenzerwaldu.

Le še teden dni je do začetka Alpske lige, v kateri bomo tudi v novi sezoni spremljali oba največja slovenska tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. V spremenjenem začetnem delu tekmovanja se bosta udarila že na prvih dveh tekmah, 3. oktobra (Tivoli) in 8. oktobra (Podmežakla), a še prej bosta odigrala zadnji predvideni pripravljalni srečanji.

Železarji bodo prvič v pripravljalnem obdobju igrali na domačem ledu, ob 18. uri bodo pričakali Pustertal, ki v Alpski ligi vselej kotira visoko. Z Italijani so se srečali že v četrtek, ko so na Južnem Tirolskem visoko izgubili (0:5). Tekmo si bodo ob upoštevanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v dvorani lahko ogledali le imetniki sezonskih vstopnic, dnevne ne bodo v prodaji.

Olimpija, ki bo v kratkem predstavila novega trenerja, bo zvečer gostovala na Predarlskem, kjer ji bo nasproti stal Bregenzerwald.

Pripravljalni tekmi Sobota, 26. september

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HC Pustertal

19.15 Bregenzerwald - HK SŽ Olimpija

