Muršak začel s porazom, Krošelj z visoko zmago

Jan Muršak se je po dveh sezonah v Švici vrnil k švedski Frölundi in v četrtek z njo odigral prvo pripravljalno srečanje, na katerem so izgubili z 1:4. Foto: Sportida

V nekaterih hokejskih ligah so kljub nepredvidljivemu položaju, ki ga je povzročil covid-19, že izpeljali nekaj pripravljalnih tekem. Zaigralo je tudi nekaj klubov slovenskih legionarjev.

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak je v četrtek po dobrih dveh letih odigral obračun v dresu švedskega elitnoligaša Frölunda. S soigralci je na domačem ledu pred praznimi tribunami pričakal HV71 iz Jönköpinga in izgubil z 1:4.

Usodna je bila zadnja tretjina, pred katero sta bili moštvi izenačeni (1:1), nato pa so gostje trikrat zatresli mrežo Muršakove ekipe, ki bo v novi sezoni, če ne bo zapletov, branila naslov v hokejski ligi prvakov. Štajerec je po podatkih uradne spletne strani kluba obračun začel na centrskem položaju v tretji peterki.

Gašper Krošelj je v četrtek odigral prvo pripravljalno tekmo na novo sezono in Mladi Boleslav do visoke zmage (8:2) pomagal s 26 obrambami. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Mlada Boleslav zanesljivo prek Libereca

Bolje se je za Slovenca razpletel pripravljalni dvoboj češkega ekstraligaša Mlade Boleslav, v vratih katerega bo tretjo sezono zapored stal reprezentančni čuvaj mreže Gašper Krošelj. Ljubljančan se je s soigralci udaril z najboljšo ekipo rednega dela lanske sezone (izločilne boje je preprečila pandemija novega koronavirusa) Liberecem in prišel do presenetljivo visoke zmage (8:2). Krošelj je branil vso tekmo in zaustavil 26 strelov od 28.

Za Mlado, ki je na uvodnih dveh pripravljalnih obračunih več priložnosti ponudila tudi mlajšim in novincem (Krošelj je tokrat branil prvič v tem pripravljalnem obdobju), je bila to prva zmaga na tretji tekmi.

Češki drugoligaš Frydek-Mistek, pri katerem se dokazuje slovenski napadalec Rok Macuh, je z 2:3 izgubil pri ligaškem tekmecu Vsetinu. Slovenca ni bilo v postavi.



