Jeseničani v napeti tekmi tesno premagali rise

Na Bledu se nadaljuje poletna hokejska liga, ki je zdaj že tradicionalni uvod v novo sezono. Drugi dan so se hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice pomerili s selekcijo Slovenije, ki jo sestavljajo igralci iz Celja, Slavije Junior, Hidrie Jesenice in Triglava. Železarji so zmagali s 4:3, obe moštvi pa sta izgubili tekmi uvodnega kroga, železarji z Beljakom, risi s HK SŽ Olimpija.

Železarji so v petek v napeti tekmi s 4:3 premagali selekcijo Matjaža Kopitarja, pri Jeseničanih je znova zaigral povratnik po poškodbi, Sabahudin Kovačevič, z dvema goloma pa se je spet izkazal Andrej Hebar.

Po večerni tekmi bo v soboto ob 19. uri na sporedu le še ena, in sicer derbi med Jesenicami in Olimpijo.

Jeseničani so na uvodnem srečanju z 1:3 izgubili s predstavnikom lige IceHL (nekdanje lige EBEL) Beljakom, edini zadetek železarjev je dosegel Andrej Hebar. Selekcija Slovenije, v kateri so člani Celja, Slavije Junior, Hidrie Jesenice in Triglava, so z 1:4 izgubili z Olimpijo.

Po poletni ligi prihodnji teden sledi Pokal Slovenije, ki ga bo med 16. in 19. septembrom gostil Tivoli. Tekme bodo potekale brez prisotnosti gledalcev.

Poletna liga Bled*

Petek, 11. september

HDD SIJ Acroni Jesenice : Selekcija Slovenije 4:3

Tomaževič, Hebar 2, Jezovšek ; Zupan 2, Jenko



Četrtek, 10. september

HK SŽ Olimpija : Selekcija Slovenije 4:1

Ropret, Mušič, Ulamec, Pance; Ščap



HDD Jesenice : VSV Villach 1:3

Hebar 10.; Pollastrone 28., Kosmachuk 42., Kornelli 57.



Sobota, 12. september

19.00 HDD SIJ Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija



*Vstopnice bodo na voljo na blagajni Ledene dvorane Bled dve uri pred začetkom posamezne tekme; cena dnevne vstopnice je 10 evrov, otroci do 12. leta imajo prost vstop.

