Trumpa ni doma, Washington pa nori in slavi svoje junake #foto

Pa je tudi Washington dočakal ta dan in parado v čast svojim hokejskim ljubljencem, članom Washington Capitals. Po 44 letih od ustanovitve kluba so Capsi vendarle prišli do glavne nagrade.

V velikem finalu lige NHL so s 4:1 v zmagah premagali novinca v tekmovanju Vegas Golden Knights in se razveselili prvega Stanleyjevega pokala. Osvojili so ga v gosteh, le nekaj dni zatem pa z več deset tisoč navijači rajali po ulicah prestolnice ZDA.

MVP končnice, kapetan Washington Capitals Aleksander Ovečkin je takole ponosno poziral s Stanleyjevim pokalom. Foto: Getty Images

Kanadski strateg Barry Trotz je po skoraj 20 letih, odkar je v ligi NHL prvič postal glavni trener, ekipo popeljal do Stanleyjevega pokala. Foto: Reuters

Parada se je začela ob 11. uri po lokalnem času, ena glavnih cest Constitution Avenue se je spremenila v rdečo reko privržencev Washington Capitals, med katerimi je bilo največ oblečenih v drese kapetana Ovečkina.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Mnogi so si rezervirali prost dan, po poročanju nekaterih ameriških in ruskih medijev naj bi si določeni uslužbenci Bele hiše, v kateri te dni ni predsednika Donalda Trumpa, ki se mudi na zgodovinskem sestankovanju s severnokorejskim prvim možem Kim Džong Unom, med 10.30 in 14.30 lahko privoščili dve uri proslavljanja s člani Washington Capitals.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Is this real life? A BEAUTIFUL sea of Red all downtown. #ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/7k3RzFRSM0 — Washington Capitals (@Capitals) June 12, 2018

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Čestital jim je tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, sicer zvest navijač ekip iz Chicaga:

Congratulations to the @Capitals! This @NHLBlackhawks fan knows what it’s like to lift that cup – and I’m happy for all the Caps fans who cheer so hard for their team, and for a team that celebrates so hard with its fans. — Barack Obama (@BarackObama) June 12, 2018

Foto: Reuters