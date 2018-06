Nov naskok prebežnika Kovalčuka na NHL: oglasil se je tudi pri Kopitarjevih

Ruski hokejski zvezdnik Ilja Kovalčuk, ki je pred petimi leti samovoljno razdrl 15-letno pogodbo z New Jersey Devils, zapustil NHL in se vrnil v domovino, si pri 35. spet želi v NHL. Te dni je na pogovorih z različnimi NHL-ovci, ustavil se je tudi v pisarni Los Angeles Kings.

"Ničesar ne obžalujem. Vem, da sem se odločil pravilno. Ne odhajam na luno, na Kitajsko ali Japonsko, ampak domov, kjer se ob družini in prijateljih počutim najbolje. Nikomur ničesar ne dolgujem, verjamem pa, da ima o moji odločitvi vsak svoje mnenje," je pred petimi leti ob "pobegu" iz lige NHL v rusko Kontinentalno hokejsko ligo razlagal hokejski zvezdnik Ilja Kovalčuk.



Rus je leta 2013 samovoljno razdrl 15-letno pogodbo z New Jersey Devilsi, sklenjeno leta 2010 in vredno sto milijonov dolarjev (91,6 milijonov evrov), in na lastni pest zapustil najkakovosntejše klubsko hokejsko tekmovanje, ligo NHL. V tej je igral vse od sezone 2001/02 pa do sezone 2012/13, nato pa je julija 2013 presenetil z naznanitvijo, da končuje NHL-kariero. Z vrnitvijo v Rusijo, kjer naj bi zaslužil še več, je sebi nakopal mnogo sovražnikov, ki ga niso želeli več videti v ligi NHL, Hudičem pa nemalo finančnih kazni.

A po petih letih igranja v Rusiji - v tem času je s SKA dvakrat postal prvak lige KHL - domotožja ni več, Kovalčukova želja po vrnitvi v ligo NHL pa je vse večja. Čeprav so, potem ko je obrnil hrbet New Jersey Devils, čez lužo pisali, da se bo v NHL lahko vrnil le ob soglasju vseh (takrat še 30) klubov, je bilo že kmalu zatem jasno, da so pravila zapisana nekoliko ohlapno. Vrnil naj bi se lahko že ob blagoslovu enega samega kluba, ki bi ga želel v svojem napadu.

Kovalčuk je leta 2013 razdrl dolgoletno pogodbo z New Jersey Devils in se pridružil SKA Sankt Peterburg, s katerim je v zadnjih petih letih dvakrat postal prvak lige KHL. Zdaj se želi spet vrniti v NHL, čeprav naj bi njegov pobeg pred petimi leti pomenil upokojitev od najkakovostnejše hokejske lige na svetu. Zanj se zanima od osem do devet NHL-ovcev. Po pisanju TSN se je oglasil tudi v pisarni LA Kings. Foto: Reuters

Rus se je na pogovore čez lužo vrnil že lani, a ni bil uspešen. Te dni pa kot prost igralec poskuša z novim napadom na ligo NHL. Po pisanju hokejskega insiderja kanadskega medija The Sports Network Darrena Dregerja je 35-letnik na "turi" sestankov po klubih lige NHL.



Pred dnevi je opravil razgovor z Los Angeles Kings, ki mu kot kapetan poveljuje Anže Kopitar, včeraj pa še s kalifornijskim tekmecem Kraljev San Jose Sharks. Po pisanju Dregerja je Kovalčuk zanimiv osmim do devetim klubom lige NHL.

Kljub 35 letom MVP olimpijskih iger

Kovalčuk je zadnjih pet sezon igral za ruskega velika SKA Sankt Peterburg in z njim dvakrat postal prvak lige KHL. V zadnji sezoni so izgubili v polfinalu KHL, se je pa okitil z olimpijskim zlatom in si na olimpijskih igrah v Pjongčangu priigral naziv za najkoristnejšega igralca hokejskega turnirja (MVP).



Do zlate kolajne je soigralcem na šestih tekmah pomagal s petimi zadetki in dvema podajama. V ligi KHL je na 53 tekmah rednega dela vknjižil 63 točk (31 zadetkov, 32 podaj), na 15 v končnici pa jih je dodal še deset (šest zadetkov, štiri podaje).

Kljub 35 letom je dokazal, da še ni za staro šaro. Postal je najkoristnejši igralec OI in olimpijski prvak. Foto: Reuters

Do Triple Gold Club, ki združuje hokejiste z zlato olimpijsko kolajno, z zlato kolajno s svetovnih prvenstev in Stanleyjevim pokalom, ga loči prav sveti gral iz lige NHL. Bo pristal v klubu, ki bo prihodnjo sezono resen kandidat za Stanleyja?