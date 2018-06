Kopitarjev znanec: zakuhal škandal, se izognil izgonu, zdaj pa bi se vrnil

Bo Vjačeslav Slava Vojnov po treh sezonah igranja v Kontinentalni hokejski ligi spet drsal po ledenih ploskvah najkakovostnejše hokejske lige na svetu? Vse kaže, da bo 28-letni steber obrambe naredil vse, da bi se vrnil v ligo NHL, kjer je bil med letoma 2011 in 2015 pri Los Angeles Kings soigralec slovenskega asa Anžeta Kopitarja.

Znesel se je nad partnerico

Zaradi družinskega nasilja je moral v zapor, grozil mu je izgon iz ZDA, a še preden bi ga dočakal, je zbežal v Rusijo. Foto: Reuters

Rus je leta 2013 s Kralji, s katerimi je dvignil dva Stanleyjeva pokala, pogodbo podaljšal za šest sezon, a tam še zdaleč ni preživel toliko časa. Spomnimo, Vojnov je oktobra 2014 poskrbel za škandal, ki je dvignil veliko prahu. Branilec se je tistega leta znesel nad partnerico Marto Varlamovo, ta se je zaradi poškodb morala zateči v bolnišnico.

Dejanj, za katere ga je bremenila obtožnica, ni nikoli priznal, je pa prevzel odgovornost za dogajanje tistega "usodnega dne". V začetku julija 2015 je začel prestajati 90-dnevno zaporno kazen, po slabih dveh mesecih luksuznega zapora pa so ga predali sodišču, ki se ukvarja s prekrški tujih državljanov. Večina pravnih strokovnjakov mu je napovedovala le eno, in sicer izgon iz države.

Najverjetneje bi ga tudi dočakal, če septembra leta 2015, še preden bi LA Kings z njim končali sodelovanje, ne bi kar sam zapustil ZDA in se poslovil od lige NHL.

Doma so ga z odprtimi rokami pričakali pri velikanu SKA Sankt Peterburg, domnevno še z bogatejšo pogodbo, kot naj bi bila tista v Los Angelesu. Vojnov je bil član ruskega kluba zadnje tri sezone, lani so postali prvaki, dvakrat pa so s soigralci izgubili v finalu. Z Rusijo je v tem obdobju postal olimpijski prvak in bil izbran v ekipo all-star olimpijskih iger v Pjongčangu.

Pri SKA obveščeni

Dolgo se je ugibalo, ali se bo Vojnov vrnil v ZDA, govorice o tem so v zadnjih tednih postale vse glasnejše. Rus naj bi vodstvo SKA Sankt Peterburg že obvestil, da naj v prihodnji sezoni nanj ne računajo več. Novi trener SKA Ilja Vorobjev, ki je tako v reprezentanci kot klubu nasledil trofejnega Olega Znaroka, je za ruski r.sport potrdil, da so govorice zrasle na trdih temeljih: "Kot je meni znano, Slava odhaja v ligo NHL."

Vojnov je z LA Kings osvojil dva Stanleyjeva pokala. Zadnje tri sezone je igral v ligi KHL in s SKA Sankt Peterburg, ki ga je že obvestil, da naj nanj ne računa več, lani postal prvak. Letos je z Rusijo postal še olimpijski prvak in bil izbran za najboljšega branilca OI. Foto: Reuters

Prezgodaj za odgovore

O tem, ali se bo Rus res vrnil na največjo hokejsko klubsko sceno, so čez lužo povprašali tudi tamkajšnji novinarji, a pravega odgovora še ni.

"Vemo, da se zanima za to, katerim pogojem bi moral zadostiti oziroma jih izpolnjevati, da bi se lahko vrnil. Pred njim je še nekaj pravnih ovir, ki jih mora prestati. Dokler jih ne, njegovega primera ne moremo komentirati," je za ESPN dejal namestnik komisarja lige NHL Bill Daly. Tudi pri združenju igralcev lige NHL (NHLPA) so za omenjeni medij potrdili, da Vojnova zaradi prostovoljne zapustitve ZDA, s katero se je izognil deportaciji, čaka še nekaj pravnih postopkov.

V ligi NHL pravijo, da mora Vojnov najprej uspešno prestati nekatere pravne ovire, preden bodo začeli razmišljati, ali bi mu sploh dovolili, da se vrne v najkakovostnejšo hokejsko ligo na svetu. Foto: Reuters

Daly je ob tem še dodal, da bo imel, če bo Vojnov prestal pravne ovire, glavno besedo pri njegovi morebitni vrnitvi komisar lige NHL Gary Bettman, ob tem pa izrazil vprašanje, katero od moštev bi sploh sprejelo hokejista s takšno preteklostjo.

Vojnov je v zadnji sezoni za SKA odigral le 39 tekem rednega dela (9 zadetkov, 14 podaj), v končnici pa na 14 tekmah vpisal tri zadetke in prav toliko podaj.