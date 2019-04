Ruskemu nasilnežu niso prižgali zelene luči

Vojnov, član ruske ekipe, ki je lani v Pyeongchangu osvojila zlato olimpijsko kolajno in soigralec Anžeta Kopitarja pri Los Angeles Kings, se je v težavah znašel, potem ko naj bi večkrat udaril svojo ženo, jo davil in brcal ter jo potisnil v zid, zaradi česar je potrebovala osem šivov.

Vojnova so obsodili na 90 dni zaporne kazni in mu prepovedali igranje v NHL za nedoločen čas. Takoj zatem so njegovi takratni delodajalci pri Los Angelesa Kings prekinili njegovo šestletno in 25 milijonov dolarjev vredno pogodbo.

Vojnov se je nato vrnil v Rusijo, po juliju 2018 pa je lahko spet zaprosil za igranje v NHL.

