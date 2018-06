Še posebej čustven večer za Američana in bolnega očeta, dvojna sreča za Ovečkina

Prvič od ustanovitve kluba leta 1974 so Washington Capitals zasedli prestol najkakovostnejšega klubskega hokejskega tekmovanja. V finalu so s 4:1 v zmagah premagali novince Vegas Golden Knights, ki so v premierni sezoni lige NHL spisali izjemno zgodbo in se šele kot tretji kolektiv v prvem tekmovalnem obdobju prebili vse do finala.

Preživljali težke čase, zdaj se vračajo nasmejani

Člani Washingtona so odločilno zmago dosegli v prestolnici igralništva, kjer so na peti tekmi slavili s 4:3. Kapetan Aleksander Ovečkin je po 13 sezonah le dočakal Stanleyjev pokal. Ruskemu zvezdniku, ki je bil tako v rednem delu sezone (49) kot v končnici (15) najboljši strelec tekmovanja, je pripadla še nagrada Conn Smythe Trophy za najkoristnejšega igralca play-offa.

Dvojna sreča za Aleksandra Ovečkina - prvič je postal prvak lige NHL, kmalu bo prvič postal še oče. Foto: Getty Images



"Uspelo nam je, to je vse, kar je pomembno. Poglejte nasmehe na obrazu mojih soigralcev. Ta dan bo ostal za vedno, spominjal se ga bom do konca življenja. Pomeni mi vse. Čakali smo tako dolgo. Jaz sem nanj čakal vse od prvega dne. Vesel sem, da sem del te organizacije in da mi je po teh 13, skoraj 14 letih uspelo. Preživljali smo težke čase, a zdaj gremo nasmejani domov k družinam, prijateljem, navijačem. Resnično sem vesel, težko sploh govorim," je sedmi sili čez lužo dejal 32-letnik, ki se mu ob vseh nagradah obeta še ena sreča. Po osvojenem Stanleyju so tuji mediji zapisali, da z ženo Anastazijo Šubskajo pričakuje prvega otroka.

Trenutek, ko je Ovečkin prvič v življenju dvignil Stanleyjev pokal:

Nagrada vseh, ne le njegova

Pri 32. je izpolnil največjo otroško hokejsko željo. Foto: Getty Images

Po podelitvi nagrade Conn Smythe Trophy Ovečkinu so se na družbenih omrežjih vnele debate, kdo si jo zasluži bolj. Kapetan ali njegov rojak Jevgenij Kuznjecov, za katerim je odlična končnica (12 zadetkov, 20 podaj).



"Conn Smythe ni le moja nagrada, za njo je zaslužna vsa ekipa. Seveda sem zelo vesel, da je pripadla meni. Za Stanleyja sem prosil pomoč od zgoraj, da bi vendarle končali težko serijo in osvojili pokal. Počutim se kot v sanjah. Bila je naporna in težka sezona. Močno smo garali in v vseh teh letih premagali mnoge ovire," je še dejal Ovečkin, ki komaj čaka, da glavno nagrado pripelje tudi v domovino.

Čeprav očetu spomin peša, je prepričan, da tega dne ne bo pozabil

Ovečkin, ki je Stanleyjev pokal prvi divgnil v zrak, je najprestižnejšo hokejsko klubsko lovoriko najprej predal kolegu v napadu Nicklasu Bäckströmu, nato je zaokrožila med člani celotne ekipe. Ko se je ustavila pri T. J. Oshieju, smo videli eno bolj čustvenih zgodb večera. Američanu v pogovoru s sedmo silo ni uspelo zadržati solza.

Eno bolj čustvenih zgodb ta večer je spisal T. J. Oshie. Foto: Reuters



"Ta zmaga - oprostite - je za mojo družino. Za moji hčerki. Moje ime je zdaj nekje zapisano, tako da bosta, ko odrasteta, zagotovo vedeli, da je očka igral hokej," je govor začel 31-letnik, nato pa ob omembi bolnega očeta Tima pustil solzam prosto pot: "Ta zmaga je za očeta, ki se bori z Alzheimerjevo boleznijo. Njegov spomin zadnje čase nekoliko peša, a prepričan sem, da tega dneva ne bo nikoli pozabil."

T.J. Oshie o očetu, bolezni in spominu, ki ga zagotovo ne bo pozabil:

Navdušuje ga z optimizmom

Oshiejev oče je v Las Vegas prispel v družbi sestre, po izjemni tekmi, ki je Washingtonu prinesla toliko veselja, pa s sinom ponosno še sam v zrak dvignil Stanleyjev pokal.

Takole je z očetom, ki živi z zahrbtno boleznijo, dvignil Stanleyjev pokal:

"Kakšna odlična oseba, kakšen odličen možakar, kakšen oče. Verjamem, da tudi bolezen ne bo odnesla tega spomina. Navdušuje me s svojim optimizmom. Kljub vsem preprekam in težavam, s katerimi se dnevno srečuje, ostaja tako pozitiven. Po vsaki tekmi mi pove, kako ponosen je name. Velik del značaja, ki me žene, sem dobil od njega. Presrečen sem. Za to sem garal 27 let. Sanje so postale resničnost," se je vesel Oshie, ki je dočakal še četrti izjemen dan.



"Eden je dan poroke, druga dva ob rojstvu hčera, zdaj pa je tu še četrti dan. Izjemno."