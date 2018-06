Trump in Kim na zgodovinskem vrhu dosegla dogovor #foto #video

Donald Trump je že pred zgodovinskim srečanjem s Kim Juong-unom za zaprtimi vrati dejal, da ima zelo dober občutek, da bosta imela zelo dober pogovor in izjemne odnose. Predsednik Severne Koreje pa je dejal, da pot do tega trenutka ni bila lahka. "Bile so ovire, vendar smo jih prestopili in smo tule," je dejal Kim.

History made. Trump shakes hands with Kim Jong Un – the first time a sitting U.S. president has been known to meet a head of North Korea. pic.twitter.com/dj4KwqoS6S — POLITICO (@politico) June 12, 2018

Trump in Kim sta se prvih 38 minut pogovarjala sama na štiri oči brez sodelavcev, ki so se jima pridružili kasneje. Nato je bilo na sporedu še skupno delovno kosilo. Trump bo zvečer po krajevnem času odpotoval domov.

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Bela hiša je pred srečanjem sporočila, da se pogajanja med državama premikajo naprej hitreje od pričakovanj, kar naj bi bil razlog za krajše bivanje Trumpa v Singapurju. Predsednik ZDA je sicer sprva nameraval ostati še kakšen dan.

Z ameriške strani je najpomembnejša tema prvega vrha med predsednikoma ZDA in Severne Koreje jedrska razorožitev slednje, vendar nihče ne pričakuje, da se bo to zgodilo kmalu. Trump je dejal, da gre za začetek procesa.

Trumpovega gospodarskega svetovalca tik pred srečanjem zadela kap

Tik pred začetkom vrha je Trump uporabil twitter za obvestilo, da je njegovega glavnega gospodarskega svetovalca Larryja Kudlowa zadela kap in se zdravi v bolnišnici Walter Reed, torej tam, kjer so pred kratkim operirali prvo damo ZDA Melanio Trump.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2018

Po 38 minutah zasebnega pogovora, prisotni so bili le prevajalci, sta Trump in Kim prišla spet pred novinarje. Trump je izjavil, da delajo in bodo vse uredili in se veseli sodelovanja s Kimom s katerim sta imela zelo dobro srečanje in imata odlične odnose.

Trumpovega glavnega gospodarskega svetovalca Larryja Kudlowa je pred odhodom v Singapur zadela kap in se zdravi v bolnišnici Walter Reed. Fotografija je z vrha G7 v kanadskem Quebecu, ki je potekal minuli konec tedna. Foto: Reuters

Kim ignoriral vprašanja novinarjev o jedrski razorožitvi

Predsednik Severne Koreje pa je povedal, da bodo izzivi vendar bodo sodelovali, ker je to dobro za mir. Dodal je, da so doslej že prestali vse vrste nejevere in špekulacij glede samega vrha. Vprašanja ali se bo jedrsko razorožil, pa je Kim ignoriral.

Foto: Reuters Predsednikoma so se potem pridružili člani njunih delegacij za širšo bilateralo. Kim je vzel s seboj podpredsednika Kima Yonga-chola, zunanjega ministra Roja Yonga-hoja in nekdanjega zunanjega ministra Rija Suja-yonga. Trump pa šefa kabineta Johna kellyja, državnega sekretarja Mika Pompea in svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona.

Na seznam udeležencev za kosilo so Američani dodali še tiskovno predstavnico Bele hiše Sarah Sanders, veleposlanika ZDA na Filipinih Sunga Kima in namestnika pomočnika predsednika ZDA za azijske zadeve Matthewa Pottingerja.

Foto: Reuters Kim je na kosilo povabil še ministra za vojsko Noja Khanga-chola, namestnico zunanjega ministra Choe Son-hui, namestnico direktorja centralnega komiteja delavske stranke Kim Yo-jong ter njenega direktorja Hana Kwanga-sanga.