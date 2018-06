"Za samo nekaj milijard se Severna Koreja ne bo odpovedala jedrskemu orožju"

Pozornost svetovne javnosti bo v prihodnjih urah usmerjena v singapurski otok Sentosa, kjer se bosta v torek zjutraj po tamkajšnjem času srečala ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Poznavalec globalnega političnega dogajanja Bogomil Ferfila meni, da je rezultat torkovega srečanja negotov in da obstaja malo možnosti, da bo Severna Koreja privolila v uničenje jedrskega orožja.

Predavatelj na ljubljanski fakulteti za družbene vede Bogomil Ferfila meni, da odpoved težko pričakovanega vrha ZDA in Severne Koreje ne pride v poštev ter da se bo srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom nazadnje zares zgodilo.

"Nedavna odpoved ZDA je bila del Trumpovih taktičnih preigravanj, da izboljša svoj pogajalski položaj, potem pa so priprave na srečanje stekle. V nasprotju z običajno prakso so se nižji diplomati in odposlanci obeh držav sicer dogovorili zelo na hitro in brez podrobnega urnika, vendar pa jim je srečanje nekako le uspelo pripravili," pojasnjuje Ferfila.

Pjongjang se jedrskemu orožju ne bo odpovedal za nekaj milijard dolarjev

Poznavalec političnega dogajanja po svetu je prepričan, da bo srečanje obeh predsednikov, katerega glavna tema pogovorov je uničenje severnokorejskega jedrskega orožja, minilo brez velikega preboja oziroma rezultata.

"To je začetno tipanje, v katerem Kim nadaljuje politiko svojega očeta Kim Džong Ila in starega očeta Kim Il Sunga, ki sta več desetletij izjemno uspešno krmarila med eno in drugo politično stranjo. Na eni strani sta bili Kitajska in nekdanja Sovjetska zveza, na drugi pa ZDA, Japonska, Južna Koreja in EU, od katerih sta oba pokojna voditelja izvabljala precej velike vsote denarja," razlaga politolog.

V Severni Koreji so konec maja uničili poligon za jedrske poskuse v notranjosti gore v vasi Pungje Ri na severovzhodu države. Foto: Reuters

Severna Koreja se jedrskemu orožju po njegovih besedah ne bo odpovedala, če ji bodo ZDA in ameriške zaveznice ponudile prenizko vsoto. Nekaj milijard dolarjev finančne pomoči po njegovih besedah severnokorejskih zahtev nikakor ne bo zadovoljilo.

"Kosmati BPD Severne Koreje je strahotno majhen, razvoj jedrskega orožja in izdelava medcelinskih raket pa sta zadnjih deset let Pjongjang stala okoli 200 milijard dolarjev. Temu se v Severni Koreji ne bodo odpovedali za deset milijard dolarjev," poudarja Ferfila.

Trump si želi Nobelove nagrade, Kim ne bi uničeval jedrskega orožja

Trump bo na drugi strani rezultate srečanja v Singapurju mednarodni javnosti poskušal predstaviti čim bolj spektakularno. "Njegovemu egu bi zelo ustrezalo, če bi bil tako kot njegov predhodnik Barack Obama nominiran za Nobelovo nagrado za mir oziroma če bi jo prejel. V tej smeri bo sledilo precej lobiranja, saj bi ta nagrada zadovoljila predsednikov ego," meni Ferfila.

Kim bi po njegovih besedah lahko ustregel Trumpu in mu simbolično prepustil zmago, vendar je malo verjetno, da bi privolil v jedrsko razorožitev. "Zagotovo bo Kim za nekaj časa prekinil preizkušanje raket in drugega jedrskega orožja, nikakor pa ne gre pričakovati, da ga bo uničil," je prepričan predavatelj na fakulteti za družbene vede.

Predsednik ZDA Donald Trump si po navedbah Ferfile želi, da bi tako kot njegov predhodnik Barack Obama prejel Nobelovo nagrado za mir. Obama je omenjeno nagrado v Oslu dobil leta 2009. Foto: Reuters

Minimalni dosežek vrha bi po njegovih besedah lahko bil mirovni sporazum, ki ga državi po premirju po koncu korejske vojne leta 1953 nikoli nista uradno podpisali: "To je formalnost, ki se lahko hitro urediti, Trump pa to potem lahko predstavi kot veliko novico."

Bo ameriški predsednik umaknil ameriške vojake iz Južne Koreje?

Ena od zahtev, ki jo bo severnokorejski voditelj verjetno naslovil na Trumpa ter s tem ustregel Rusiji in Kitajski, je umik 30 tisoč ameriških vojakov iz Južne Koreje. To bi Trumpu po besedah Ferfile lahko ustrezalo, saj bi bilo v skladu z njegovim programom zmanjševanja vojaške prisotnosti ameriških oboroženih sil v tujini.

Politolog je na drugi strani veliko bolj zadržan do morebitnega dogovarjanja Severne in Južne Koreje ter združevanja obeh držav, saj je razvojni razkorak med državama v tem trenutku preprosto prevelik, Pjongjang pa ostaja tradicionalni zaveznik Kitajske.

"Peking za Pjongjang ni pomemben samo zaradi gospodarskega sodelovanja, ampak tudi zaradi svojega modela tranzicije. Severna Koreja tako kot Kuba in Vietnam tesno sledi kitajskemu modelu tranzicije, ki jim je všeč zlasti v tem delu, da je komunistična partija ostala na oblasti," pojasnjuje Ferfila.

Ameriška vojaška letala nad južnokorejskim mestom Gunsan Foto: Reuters

V Pjongjangu veliko jedrskih aktivnosti poteka pod zemljo

Če bi Kim privolil v ameriško zahtevo o uničenju jedrskega orožja, je po besedah politologa vprašljivo, kakšno igro bi v Pjongjangu odigrali ob potencialnem prihodu mednarodnih inšpektorjev.

"Severna Koreja je obveščevalno slabo pokrita, veliko aktivnosti v državi pa poteka pod zemljo. Obstajajo govorice, da je polovica Pjongjanga izvotljenega. Postavlja se vprašanje, kaj bi v primeru doseženega sporazuma v Severni Koreji pokazali inšpektorjem oziroma do kod bi jih bili pripravljeni spustiti," pravi Ferfila in dodaja, da se proces denuklearizacije Korejskega polotoka v daljšem obdobju lahko konča uspešno.