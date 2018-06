V Singapurju vse pripravljeno za zgodovinsko srečanje

Pred srečanjem Trump in Lee nista dala izjav, a se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa slišalo, da je predsednik ZDA singapurskemu premierju, ko sta sedla, dejal, da bo jutri zelo zanimivo srečanje, za katerega meni, da se bo izteklo zelo dobro.

Srečanje predstavnikov Trumpove delegacije in Severne Koreje

Predstavniki Trumpove delegacije so se danes tudi srečali s predstavniki Severne Koreje v singapurskem hotelu Ritz Carlton. Srečanje je trajalo več kot dve uri. Delegacijo ZDA je vodil veleposlanik ZDA na Filipinih in nekdanji veleposlanik v Južni Koreji Sung Kim, delegacijo Severne Koreje pa namestnica severnokorejskega zunanjega ministra Choe Son Hui.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki Trumpa spremlja na obisku v Singapurju, je ob tem tvitnil, da so bili pogovori stvarni in podrobni. Po napovedih naj bi predstavniki Bele hiše še danes pripravili novinarsko konferenco.

V torek o vzpostavitvi novih odnosov med Severno Korejo in ZDA

Trump in Kim se bosta sestala v torek ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je danes poročala, da nameravata strani med drugim izmenjati poglede o vzpostavitvi novih odnosov med Severno Korejo in ZDA ter stalnih mehanizmov za trajen mir na Korejskem polotoku. ZDA medtem zahtevajo popolno, preverljivo in nepovratno denuklearizacijo Korejskega polotoka.

"Odlično je biti v Singapurju, navdušenje v zraku," je sicer tvitnil predsednik ZDA. Pred tem je Trump dejal, da je na "mirovni misiji" in hkrati opozoril, da so pogovori na štiri oči "enkratni strel".

Iran Kima poziva k previdnosti s Trumpom

Iran je medtem severnokorejskega voditelja Kim Jong Una posvaril, naj bo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom previden.

"Pozdravljamo vsako pobudo za mir in stabilnost v Koreji," je povedal iranski zunanji minister Bahram Gasemi. "Vendar mora biti Severna Koreja z ZDA in predvsem s Trumpom previdna," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

"Glede ameriškega vedenja, pristopa in namenov smo zelo skeptični in na njihova dejanja gledamo skrajno pesimistično," je še povedal.

Poudaril je, da Trumpov odstop od iranskega jedrskega sporazuma maja letos in drugih mednarodnih dogovorov kaže, da je nezanesljiv partner, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Torkovo srečanje začetek dolgega procesa izboljšanja odnosov

Južnokorejski predsednik Moon Jae In je medtem na srečanju s svojimi svetovalci poudaril, da je torkovo srečanje le začetek dolgega procesa. Ta proces bi lahko po njegovih besedah trajal eno, dve ali celo več let.

Foto: Reuters

"Globoko zakoreninjeni sovražni odnosi in severnokorejsko jedrsko vprašanje ne morejo biti razrešeni z enim srečanjem voditeljev," je povedal, kot južnokorejsko tiskovno agencijo Yonhap povzema dpa.

"Pričakujem in upam pa, da bo jutrišnje srečanje uspešno," je bil kljub temu optimističen Moon.

Trumpa v Singapurju razveselili z rojstnodnevno torto

Ameriški predsednik Donald Trump bo v četrtek praznoval 72. rojstni dan. Na to posebno priložnost so se spomnili tudi v Singapurju in Trumpa med delovnim kosilom razveselili z rojstnodnevno torto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Singapurski minister za zunanje zadeve Vivian Balakrishnan je na družbenem Facebooku objavil fotografijo nasmejanega Trumpa, potem ko so mu med delovnim kosilom podarili torto. Ob fotografiji je pripisal "predčasno praznovanje rojstnega dne".