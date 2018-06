Kim Džong un prispel v Singapur, obeta se zgodovinsko srečanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kim je z letalom kitajske letalske družbe Air China pristal na singapurskem letališču Changi, od koder so ga prepeljali v hotel St. Regis, kjer bo bivala severnokorejska delegacija.

Bo dogovor o jedrski razorožitvi med voditeljema uspešen?

Vrh Trumpa in Kima, ki se bosta sestala v torek zjutraj v hotelu Capella na otoku Sentosa, bo prvo srečanje aktualnih voditeljev ZDA in Severne Koreje. V pogovorih bosta skušala doseči dogovor o jedrski razorožitvi Severne Koreje v zameno za ublažitev gospodarskih in diplomatskih sankcij.

Trump je v soboto pred odhodom v Singapur izjavil, da je na "misiji miru", je pa tudi opozoril, da so neposredni pogovori "edinstvena priložnost". "Prepričan sem, da želi Kim Džong un narediti nekaj velikega za svoje ljudi," je dejal ameriški predsednik in dodal, da te priložnosti ne bo imel več.

Trump: Možnost je, da dogovor ne bo uspešen

Ob tem je ameriški predsednik posvaril pred previsokimi pričakovanji. "Morda ne bo uspelo. Velika možnost je, da ne bo. In še večja možnost, da bo potreben čas, da bo to proces," je dejal. A kot je dejal, se bosta s Kimom vsaj srečala.

ZDA upajo, da se bo Severna Koreja čim prej v celoti, nepovratno in preverljivo odpovedala svojemu jedrskemu programu. Obseg in hitrost razorožitve sta sicer še predmet pogajanj.

Severna Koreja v zameno pričakuje konec mednarodne izolacije, ki bo tej revni državi prinesel napredek in blaginjo. Za to pa bo treba odpraviti gospodarske sankcije, ki jih je proti režimu v Pjongjangu uvedla mednarodna skupnost.