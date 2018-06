Macron s premočnim stiskom pustil odtis na Trumpu #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na spletu so zaokrožile številne fotografije z utrinki srečanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Emmanuela Macrona. Ob njunih rokovanjih, ki so bila plod razprav o sedmih najrazvitejših državah sveta (G7), je Macron ameriškemu kolegu tako močno stisnil roko, da je na njen pustil odtis.