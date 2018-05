Severna Koreja uničila poligon za jedrske poskuse

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Koreja je glede na navedbe medijev, ki so spremljali dogajanje, danes uničila poligon za jedrske poskuse na severovzhodu države. Glede na predhodne navedbe iz Pjongjanga naj bi uničenje poligona v notranjosti gore v vasi Punggye-ri predstavljalo znamenje dobre volje pred vrhom med ZDA in Severno Korejo, predvidenim za 12. junij.

Režim v Pjongjangu je v začetku meseca sporočil, da načrtuje popolno uničenje objekta z razstrelitvijo dostopnih predorov do prizorišča poskusov. Odločitev so objavili, potem ko je severnokorejski voditelj Kim Jong un sporočil, da je severnokorejski jedrski program dokončan, zaradi česar ne bodo več izvajali jedrskih in raketnih poskusov.

Uničenje je bilo predvideno za obdobje med 23. in 25. majem, nanj pa so severnokorejske oblasti povabile tudi nekaj tujih novinarjev.

Med njimi je bil novinar Sky News Tom Cheshire, ki je za medij danes poročal o "ogromni eksploziji", ki jo je zelo dobro občutil in je bila izjemno glasna. Tudi južnokorejska tiskovna agencija Yonhap je ob sklicevanju na južnokorejske novinarje na prizorišču poročala, da je bilo čez dan slišati več eksplozij.

Strokovnjaki si sicer niso edini, ali bo po uničenju poligon dejansko neuporaben. V preteklosti so namreč Severnokorejci uničene objekte hitro obnovili, ko so se odnosi z mednarodno skupnostjo zaostrili.

Severna Koreja je v Punggye-riju izvedla vseh šest jedrskih poskusov, zadnjega, ki je bil daleč najmočnejši, septembra lani. Po navedbah Pjongjanga je šlo za vodikovo bombo.