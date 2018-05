Severna Koreja grozi z odpovedjo vrha z ZDA

Severna Koreja je zaradi ameriško-južnokorejskih vojaških vaj danes zagrozila z odpovedjo vrha med severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Iz Washingtona so se odzvali s sporočilom, da nadaljujejo priprave na vrh.

Severna Koreja pa je že odpovedala pogovore na visoki ravni s Seulom, ki so bili predvideni za sredo, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. ZDA "bodo morale temeljito razmisliti o usodi načrtovanega vrha Severne Koreje in ZDA v luči tega provokativnega vojaškega kravala," je poročala agencija Yonhap, ki navaja uradno severnokorejsko tiskovno agencijo KCNA. Ta prvi vrh držav je načrtovan za 12. junij.

Vojaške vaje pomenijo napad na Severno Korejo in provokacijo

Agencija KCNA dodaja, da pomenijo dvotedenske ameriško-južnokorejske vojaške vaje letalskih sil v Južni Koreji vajo za napad na Severno Korejo in provokacijo v času otoplitve odnosov med Korejama. Okoli 100 vojaških letal, vključno z več bombniki B-52 in lovcev F-15K je v petek začelo vojaške vaje. ZDA in Južna Koreja trdita, da je njihov namen izključno obramben, poroča britanski BBC.

Navedeno izrazje kaže na nenadno in dramatično vrnitev na staro retoriko Pjongjanga, ki je dolgo vztrajal, da potrebuje jedrsko orožje za obrambo pred ZDA.

"Kim Jong-un je dejal, da razume pomen skupnih vaj."

Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert se je odzvala s sporočilom, da ZDA nadaljujejo priprave na vrh med Trumpom in Kimom. Kot je dodala, niso dobili "nobenih obvestil" o morebitni spremembi stališča Severne Koreje. Obenem je zanikala trditve, da bi vojaške vaje pomenile provokacijo. "Kim Jong-un je dejal, da razume pomen, ki ga ZDA pripisujejo izvedbi teh skupnih vaj. Te se nadaljujejo," je še dodala.