Severna Koreja znova zagrozila z odpovedjo vrha z ZDA

Pred predvidenim vrhom ZDA in Severne Koreje je Pjongjang znova zaostril ton in zagrozil z odpovedjo srečanja. "Ali se bodo ZDA z nami srečale v konferenčni sobi ali v jedrskem spopadu, je popolnoma odvisno od odločitve in ravnanja ZDA," je danes sporočila namestnica severnokorejskega zunanjega ministra Choe Son hui.

Severnokorejski voditelj Kim Jong un in ameriški predsednik Donald Trump naj bi se sestala 12. junija v Singapurju, a v zadnjem času je Pjongjang že večkrat zagrozil z odpovedjo srečanja, Trump pa je dejal, da obstaja precejšnja možnost, da se srečanje ne bo zgodilo na predvideni datum.

Severna Koreja ne bo prosjačila ZDA

Kot je v izjavi sporočila Choe, Severna Koreja ne bo "niti prosjačila ZDA za dialog niti se trudila s prepričevanjem, če nočejo sesti z nami za mizo".

Če bodo ZDA nadaljevale z "nezakonitim in nezaslišanim ravnanjem", bo vodstvu države predlagala ponovni razmislek o vrhu, je po poročanju severnokorejske agencije KCNA navedla namestnica zunanjega ministra.

Kritična je bila tudi do ameriškega podpredsednika Mika Pencea zaradi njegovih izjav v pogovoru za televizijo Fox News v ponedeljek. Opisala ga je kot "nevednega in neumnega".

Trumpa označili za ''političnega bebčka''

Pence je med drugim posvaril Kima, da bi bil poskus izigravanja Trumpa velika napaka. Dejal je tudi, da bi lahko Severna Koreja "končala kot Libija, če Kim Jong un ne bo sklenil dogovora".

Dolgoletnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija so več let po tem, ko je izrazil pripravljenost odpovedati se jedrskemu programu, ubili uporniki, ki so uživali podporo ZDA.

Izjave Pencea so bile "neobrzdane in predrzne", je menila Choe. "Kot nekdo, ki je vpleten v ameriške zadeve, ne morem skriti presenečenja nad takšnimi nevednimi in neumnimi pripombami, ki so prišle iz ust ameriškega podpredsednika," je dodala.

Označila ga je za "političnega bebčka", ker je primerjal Severno Korejo kot "državo z jedrskim orožjem z Libijo, ki je zgolj postavila nekaj kosov opreme in uganjala norčije z njimi".