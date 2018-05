Severna Koreja izpustila tri ameriške ujetnike

These are the three Americans released by North Korea https://t.co/n5hBkSrioo pic.twitter.com/xPeAIMU5oG — CNN International (@cnni) May 9, 2018

Trump je zapisal, da so Kim Dong Chul, Kim Hak-song in Kim Sang Duk zdravi. Kim Dong Chula so v Severni Koreji zaprli leta 2015, še pred Trumpovo izvolitvijo. Priznal je vohunjenje za Južno Korejo, pri čemer je izjavo podal v navzočnosti severnokorejskih uradnikov, zato obstaja verjetnost, da je krivdo priznal pod prisilo.

Obtožena sta bila sovražnih dejanj zoper režim

Ostala dva zapornika pa so prijeli aprila in maja lani po Trumpovi zaprisegi, ko so začele naraščati napetosti med državama, poroča CNN. Delala sta na Univerzi za znanost in tehnologijo v Pjongjangu, edini zasebni univerzi v severnokorejski prestolnici. Oba sta bila obtožena sovražnih dejanj zoper režim.

Trump je na Twitterju še poudaril, da se že veseli srečanja s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom.