Severna Koreja se pripravlja na uničenje jedrskega poligona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Severno Korejo je danes odpotovala skupina tujih novinarjev, ki bodo spremljali napovedano uničenje poligona za jedrske poskuse. Po poročanju kitajskih medijev so novinarji iz Kitajske, ZDA in Rusije proti Severni Koreji poleteli s čarterskim letalom iz Pekinga.

Zaprtje jedrskega poligona je mednarodna javnost označila za gesto dobre volje severnokorejskega režima pred načrtovanim srečanjem severnokorejskega voditelja Kim Jong-una in ameriškega predsednika Donalda Trump v Singapurju 12. junija.

Predstavniki tujih medijev bodo spremljali uničenje jedrskega poligona v notranjosti gore v vasi Punggye-ri na severovzhodu Severne Koreje. Uničenje bo potekalo od srede do petka, odvisno od vremena.

Tudi že uničene objekte Severnokorejci hitro obnovili

Režim v Pjongjangu je v začetku meseca sporočil, da načrtuje popolno uničenje objekta z razstrelitvijo dostopnih predorov do prizorišča poskusov. Odločitev so objavili, potem ko je severnokorejski voditelj Kim Jong-un sporočil, da je severnokorejski jedrski program dokončan, zaradi česar ne bodo več izvajali jedrskih in raketnih poskus.

Strokovnjaki si sicer niso edini, ali bo po uničenju poligon dejansko neuporaben. V preteklosti so namreč Severnokorejci uničene objekte hitro obnovili, ko so se odnosi z mednarodno skupnostjo zaostrili.

Severna Koreja je v Punggye-riju izvedla vseh šest jedrskih poskusov, zadnjega, ki je bil daleč najmočnejši, septembra lani. Po navedbah Pjongjanga je šlo za vodikovo bombo.

Srečanje s Kimom utegne postati sramoten neuspeh za Trumpa

Ameriški podpredsednik Mike Pence je medtem opozoril severnokorejskega voditelja, naj se ne igra s Trumpom. "Za Kim Jong-una bi bila velika napaka, če bi mislil, da se lahko igra z Donaldom Trumpom," je za Fox News dejal Pence ob vse večji zaskrbljenosti, da bi srečanje s Kimom utegnilo postati sramoten neuspeh za Trumpa, če ne bi dosegel svojega cilja, to je jedrske razorožitve Severne Koreje.

Pence je dodal, da "ni vprašanje", da je Trump pripravljen zapustiti srečanje. "Menim, da predsednik Trump ne razmišlja o odnosih z javnostjo, on razmišlja o miru," je zatrdil.

Severna Koreja je minuli teden zagrozila, da bo odpovedala zgodovinski vrh s Trumpom, če bodo ZDA vztrajale pri popolni jedrski razorožitvi.